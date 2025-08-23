Ostrzeżenie meteorologiczne. Wiatr do 70 km/h, burze, a na Bałtyku trąby wodne

Fot. Ryszard Pakieser/archiwum

Ostrzeżenia przed burzami na Pomorzu Zachodnim i silnym wiatrem na zachodzie wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam w ciągu dnia porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h wystąpią w północnej części woj. zachodniopomorskiego i zachodniej pomorskiego. Według prognozy burzowej podwyższone wartości ścinania wiatru mogą skutkować trąbami wodnymi. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 11 i potrwają do godz. 20.

Instytut ostrzega przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowo-Wschodnim, Centralnym, Północnym i Zachodnim. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.

Wydane zostały również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w powiatach: choszczeńskim, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim i wałeckim. W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Alerty będą obowiązywać 23 sierpnia od godz. 18 do 24 sierpnia do godz. 5.15.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.(PAP)

Copyright