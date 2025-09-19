Piątek, 19 września 2025 r. 
Od soboty Hossoland ponownie otwarty

Data publikacji: 19 września 2025 r. 19:48
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 19:48
Fot. Materiały organizatora  

Od soboty (20 września) swoje bramy po zakończeniu przerwy technicznej ponownie otwiera park rozrywki Hossoland. Dla odwiedzających przygotowana została specjalna promocja na bilety wstępu.

– Z radością informujemy, że Hossoland otwiera się dla naszych gości. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odkryć na nowo magię rodzinnej zabawy w niezwykłej scenerii – mówi Anna Olszonowicz z grupy Hosso.

Specjalna promocja na bilety wstępu, dostępna wyłącznie na stronie internetowej: www.hossoland.pl

Godziny otwarcia parku w nadchodzących miesiącach:

- wrzesień – 5 dni w tygodniu: środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela

- październik – 4 dni w tygodniu: czwartek, piątek, sobota, niedziela

Park rozrywki Hossoland działa od 27 czerwca. Znajduje się w gminie Brojce. Zajmuje 40 hektarów, jest podzielony na 4 strefy tematyczne i oferuje rollercoastery, karuzele, place zabaw.

Ł.T

 

