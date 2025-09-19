Od soboty Hossoland ponownie otwarty

Od soboty (20 września) swoje bramy po zakończeniu przerwy technicznej ponownie otwiera park rozrywki Hossoland. Dla odwiedzających przygotowana została specjalna promocja na bilety wstępu.
– Z radością informujemy, że Hossoland otwiera się dla naszych gości. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odkryć na nowo magię rodzinnej zabawy w niezwykłej scenerii – mówi Anna Olszonowicz z grupy Hosso.
Specjalna promocja na bilety wstępu, dostępna wyłącznie na stronie internetowej: www.hossoland.pl
Godziny otwarcia parku w nadchodzących miesiącach:
- wrzesień – 5 dni w tygodniu: środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
- październik – 4 dni w tygodniu: czwartek, piątek, sobota, niedziela
Park rozrywki Hossoland działa od 27 czerwca. Znajduje się w gminie Brojce. Zajmuje 40 hektarów, jest podzielony na 4 strefy tematyczne i oferuje rollercoastery, karuzele, place zabaw.
Ł.T