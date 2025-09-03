Nowe wakacyjne połączenie z lotniska Szczecin-Goleniów

Biuro podróży TUI ogłosiło nowy wakacyjny kierunek czarterowy z lotniska Szczecin-Goleniów. W przyszłym sezonie letnim pasażerowie polecą bezpośrednio na grecką wyspę Kretę. Rejsy realizowane będą w każdą niedzielę, od 14 czerwca do 6 września 2026 roku.

Kreta to największa i jedna z najbardziej malowniczych wysp Grecji. Słynie z połączenia górzystych krajobrazów, piaszczystych plaż i bogatej historii. Wyspa zachwyca różnorodnością – od klimatycznych wiosek i winnic, przez spektakularne wąwozy, aż po turkusowe zatoki Morza Śródziemnego. To miejsce idealne zarówno dla miłośników historii, jak i osób spragnionych błogiego wypoczynku.

– Cieszymy się, że siatka połączeń czarterowych z naszego lotniska się rozwija – powiedział Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. – Kreta to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, dlatego wierzymy, że nowe połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu i będzie przyczynkiem do uruchamiania kolejnych nowości z zachodniopomorskiego lotniska.

To nie jedyna czarterowa nowość. Już od 22 grudnia br. razem z biurem podróży JoinUP! wystartują pierwsze po kilkunastoletniej przerwe zimowe loty do uwielbianego przez Polki i Polaków Sharm El-Sheikh w Egipcie. Popularny kurort to gwarancja słońca i ciepła przez cały rok. Wyloty zaplanowane na poniedziałki świetnie się wpisują w kalendarz świąt i ferii zimowych, umożliwiając ich spędzenie w dobrej cenie pod palmami.

Bez zmian odbywają się również wyloty do tureckiej Antalyi realizowane od końca kwietnia aż do końca października.

Szczegółowe oferty na wszystkie loty czarterowe dostępne są na www.airport.com.pl/loty/czartery/ oraz u agentów w biurach podróży w całym regionie.

(ek)

Fot. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów