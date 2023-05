Niedziela wśród roślin - trwa kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach” [GALERIA, FILM]

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Niedziela 7 maja jest drugim dniem kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Tłum z godziny na godzinę gęstnieje i nic dziwnego - na miejscu czekają mnóstwo pięknych roślin, fachowe porady dostawców i wyjątkowa atmosfera.

Po pierwszym deszczowym dniu kiermaszu niedziela jest wymarzona na spacer wśród zieleni.

- Handluje się bardzo dobrze, bo Szczecin jest fajnym miastem - ocenia Arkadiusz Sobolewski, wystawca spod Opola. - Jestem co roku, już nawet nie wiem od ilu lat. Lubimy tu wracać, wiemy, że klienci szukają ciekawostek. W tym roku mamy wiele ciekawych odmian jeżówek, dużo rojników. Ruch jest przez cały kiermasz. Sobotni deszcz też nie przeszkodził. Przyszli ci klienci, którzy konkretnie wiedzieli czego chcą.

Stoiska są oblegane. Goście kiermaszu chętnie kupują kwiaty balkonowe, zioła, ale też drzewka i krzewy do ogrodu. Wzięcie mają rozsady, trawy, a także kwiaty na domowe parapety. Ceny są zróżnicowane, kto ma czas i dobre oko, wypatrzy okazje.

Ten cykliczny kiermasz uatrakcyjnia szczecińskie wydarzenia od 23 lat, dotąd odbyło się 45 imprez. Ma odsłonę wiosenną i jesienną.

- Bardzo dużą wagę przykładamy do jakości oferty - podkreśla Ewa Maj, współorganizatorka kiermaszu. - Nie jest tak, że ktokolwiek się do nas zgłosi, ma możliwość wzięcia udziału w tej imprezie. Prowadzimy ostrą selekcję wśród wystawców. Musi być naprawdę coś ciekawego, musi być bardzo dobra jakość, no i fachowość. Ogrodnicy nie tylko sprzedają ten towar, ale również potrafią doradzić, zaproponować, zainspirować. Te tłumy na naszym kiermaszu to są osoby, które wiedzą, co chcą kupić. Pogoda tak naprawdę nie miała znaczenia.

Ponieważ to impreza branżowa, organizatorzy przykładają bardzo dużą wagę do tego, żeby proporcja była odpowiednia. Głównie są tu wystawcy ogrodniczy.

- W tym roku jest bardzo dużo nowości wśród bylin - mówi Ewa Maj. - Wystawcy dbają, by czymś zaskoczyć. Są bardzo ładne drzewka szczepione, bardzo duży wybór ziół dobrej jakości, produkowanych u tych ludzi w szklarniach. Jest wiosna, więc dużo jest kwiatów balkonowych, w które teraz zaopatrujemy się najczęściej. Wśród nich nowości, m.in. Supertunia vista i pelargonia Calliope, rośliny odporne na różne warunki.

Stoiska ogrodnicze usytuowane są wzdłuż ul. Wały Chrobrego oraz ul. Zygmunta Starego. Na ul. Szczerbcowej czeka kiermasz jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami”. Znajdziemy tam m.in. świeżo paloną kawę, herbaty klasyczne i smakowe, oleje, zakwasy, tradycyjne wędliny z Podlasia, Podhala, Mazowsza, chleby, paprykarz domowy, ryby w zalewach octowych w słoikach, litewskie wyroby, tureckie przysmaki, miody pitne, piwa regionalne smakowe, wina, nalewki, likiery, soki, probiotyki, smarowidła, kiszonki, dania z grilla do skosztowania na miejscu i na wynos.

Kiermasz trwa w niedzielę do godz. 17. Patronuje mu „Kurier Szczeciński”. ©℗

(gan)