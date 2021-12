Rozmowa z Elżbietą Abramowicz, prezeską Stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin

- Przed nami najbardziej rodzinne święta. Szykując smakołyki na świąteczny stół, robimy obfite zakupy.



- Zdecydowana większość z nas w okresie przedświątecznym wybiera się na zakupy i w obawie, żeby niczego nie zabrało, kupuje najczęściej za dużo. Sprzyja temu niewątpliwie panująca atmosfera i oczywiście kuszące promocje. Chcąc więc ograniczyć się do tego, co niezbędne, lepiej przygotować szczegółową listę zakupów i się jej trzymać. Trzeba też zwracać uwagę na daty przydatności kupowanych produktów. Dłuższe terminy ważności pozwolą nam wykorzystać ewentualną nadwyżkę w późniejszym czasie.

- Jeśli coś nam ze świątecznych potraw zostaje, możemy za waszym pośrednictwem podzielić się tym z innymi. Gdzie w Szczecinie są takie miejsca i kto z nich korzysta?

- Z doświadczenia wiemy, że jednak zawsze coś z przygotowanych smakołyków zostaje i niekoniecznie da się to przetworzyć. Wówczas bardzo prosimy: nie marnuj - podziel się! Udostępniamy przestrzeń do dzielenia się w lokalu na ul. Żółkiewskiego 4 oraz w całodobowych szafkach przy ul. Św. Ducha/Dworcowa, ul. Łokietka 22 w podwórku, ul. Nad Odrą 18, ul. Szczecińskiej 12, ul. Czarnogórskiej 68, ul. Kwiatowej - przy pętli Gumieńce i na Ryneczku Zdroje. Gwarantujemy, że żaden z przyniesionych produktów się nie zmarnuje i szybko trafi na stół tych, u których z różnych powodów nie było tyle obfitości. W ostatnim czasie zauważyliśmy, że osób potrzebujących przybywa, na co zapewne wpłynęła także panująca pandemia.

- Od lat wasze Stowarzyszenie stara się wpływać na świadomość mieszkańców miasta w zakresie niemarnowanie jedzenia. Macie poczucie, że to się udaje?



- Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin promuje ideę foodsharingu już od prawie pięciu lat i z satysfakcją dostrzegamy wzrost świadomości mieszkańców w zakresie niemarnowania żywności. Z każdym rokiem przybywa osób, które zamiast wyrzucać nadwyżki ze swojej kuchni i i zaśmiecać planetę, ratują żywność przetwarzając ją lub dzieląc się z innymi. Wzrasta też liczba gastronomików, którzy wykorzystują przestrzeń do dzielenia się i niemarnowania. Sklepy wielkopowierzchniowe, zmuszone ustawą o przeciwdziałaniu marnowania żywności, również od ubiegłego roku przekazują produkty z kończącymi się terminami przydatności do nieodpłatnej konsumpcji. To cieszy, gdyż dotychczasowe ilości marnowanej żywności są ogromne i konieczność ich ograniczenia powinna być nam wszystkim bardzo bliska. Zatem nie tylko od święta - dziel się i częstuj, nie marnuj żywności!

- Dziękuję za rozmowę.

Anna Gniazdowska