Nauczciele stanęli pod sądem

Fot. Dariusz Gorajski

Zamiast układać plany lekcji na nowy rok szkolny, uczestniczyć w radach pedagogicznych i ostatnich przed nowym rokiem szkolnym spotkaniach, nauczyciele utknęli... przed sądem przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie. Pierwsi ustawiają się w kolejkę już po godz. 4. licząc, że dostaną zaświadczenie o niekaralności. To obecnie wymóg wynikający z Ustawy o standardach ochrony małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka. Świadectwo niekarności muszą przedstawić wszyscy ci, którzy pracują z dziećmi.

Ogromne kolejki wijące się wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum pojawiły się w miniony czwartek. Po zaświadczenie stanęli tu nie tylko pedagodzy, choć to przeważająca grupa - po dokument przychodzą nie tylko nauczyciele ze Szczecina, ale przyjeżdżają z całego województwa. Do tej pory Biuro Obsługi Interesantów, w którym istnieje także punkt Krajowego Rejestru Karnego, wydawało tylko 100 numerków, od środy, 28 sierpnia, jest ich więcej, bo 130, a w poniedziałki - 2 i 9 września ma się pojawić nawet 170. Ale to i tak nie rozładowuje kolejek.

- Mamy ograniczone możliwości i jeszcze okres wakacyjny, zatem zamiast czterech pracowników, tylko trzech - mówi Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. - Nie możemy przesunąć większej liczby pracowników na stanowiska KRK, aby wydawać zaświadczenia o niekaralności trzeba mieć bowiem specjalne uprawnienia. Staramy się natychmiast zareagować na obecną sytuację i udrożnić system, ale proszę pamiętać, że sądy są tylko wykonawcami rządowych rozporządzeń.

Nauczyciele jednak się denerwują. Bez zaświadczenia o niekaralności dyrektorzy placówek oświatowych mogą ich nie dopuścić do pracy.

(kel)

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 29 sierpnia 2024 r.