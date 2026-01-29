Na tropie czarnych dziur. Prelekcja specjalna PTMA Szczecin

Gościem spotkania będzie prof. Łukasz Wyrzykowski.

Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zaprasza dzisiaj (czwartek, 29 stycznia) o godz. 18 na prelekcję specjalną poświęconą badaniu czarnych dziur z wykorzystaniem misji ESA Gaia oraz małych teleskopów, w tym instrumentów dostępnych dla astronomów amatorów. Gościem będzie prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski, członek zespołu misji Gaia, a także zespołu odpowiedzialnego za niedawne odkrycie pierwszej potwierdzonej swobodnej planety.

REKLAMA

Podczas spotkania prof. Wyrzykowski opowie, jak dane z kosmicznych obserwatoriów łączą się z obserwacjami prowadzonymi z Ziemi — również przez pasjonatów astronomii.



- Prelekcja może być szczególnie interesująca dla astrofotografów oraz użytkowników teleskopów Seestar, którzy chcieliby wykorzystać swój sprzęt w bardziej naukowy sposób i włączyć się w międzynarodowe kampanie obserwacyjne dla amatorów astronomów - zapowiada Marcin Biskupski z PTMA. - Podczas spotkania zaprezentujemy teleskop Seestar, ogłosimy start wypożyczania sprzętu, opowiemy o możliwości udziału we wspólnej kampanii obserwacyjnej koordynowanej przez prof. Wyrzykowskiego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak astronomia amatorska realnie wspiera współczesną naukę.



Prelekcja odbędzie się w budynku Politechniki Morskiej przy ul. Wały Chrobrego 1/2, sala nr 19.



Łukasz Wyrzykowski jest profesorem astronomii, specjalizującym się w soczewkowaniu grawitacyjnym, badaniach czarnych dziur i zjawisk przejściowych, a także w zastosowaniach uczenia maszynowego w astronomii. Przez wiele lat związany był z University of Cambridge i zespołem misji Gaia, a obecnie pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz projekcie OGLE. (K)

REKLAMA