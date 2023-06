Na początek wakacji – wycieczka do zoo w Ueckermünde. Mamy dla Was wejściówki!

Pokazowe karmienie wilków odbywa się we wtorki, czwartki i niedziele o godz. 14.30 Fot. Zoo w Ueckermünde

Wizyta w zoo w nieodległym nadmorskim kurorcie to obowiązkowy punkt podczas letnich wakacji w Ueckermünde. Warto przyjrzeć się wydrom, lemurom Katta, surykatkom czy lwom Luli i Aramisowi. Oczywiście w zoo można też zobaczyć zebry, makaki berberyjskie, ostronosy, a nawet wilki. Nową atrakcją w zoo jest woliera, w której kolorowe papużki faliste znalazły swój nowy dom. Zoo w Ueckermünde to również świetny pomysł na cały dzień zabawy z dziećmi – starszymi i młodszymi. Zachęcają do niej place zabaw, małpi gaj, z którego można obserwować małpy swobodnie bawiące się wśród drzew. A przejażdżka kolorowymi traktorami na farmie przygód to ekscytujące doświadczenie dla młodszych i starszych. W sklepie regionalnym lub w sklepie z pamiątkami można znaleźć miłe upominki na pamiątkę tego wspaniałego dnia w zoo.

Podczas wakacji dostępny jest specjalny program letni – w języku niemieckim. We wtorki, o godz.10 – „Safari z drapieżnikami” spacer po zoo z lwami, wilkami i innymi zwierzętami. Wydarzenie trwa ok. 2 godzin i jest zaplanowane na 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 15.08/22.08. W czwartki możecie wybrać się na fascynującą przygodę – „Noc w zoo – spacer przy świetle”, o godz. 20.00/21.00 i odwiedzić miejsca, w których zwierzęta spędzają noc w zoo. Minimalny wiek odwiedzających to 6 lat – w towarzystwie osoby dorosłej. Nocne spacery odbywają się o godz. 21.00 w dniach: 20.07, 27.07, 03.08 i o godz. 20.00 w dniach: 10.08, 17.08, 24.08. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna najpóźniej w dzień poprzedzający wyprawę do godziny 16.00, tel. 03977154940 lub mailem: info@tierpark-ueckermuende.de

Warto się wybrać do zoo również dlatego, że trwa konkurs na najładniejsze zdjęcie zrobione w Ogrodzie Zoologicznym. Konkurs trwa do końca roku, zdjęcia należy przesyłać na e-maila zoo. Nagrodami za najlepsze zdjęcia są wejściówki, roczne bilety wstępu do zoo oraz upominki.

Dla naszych Czytelników mamy pięć podwójnych zaproszeń do zoo. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.zoo. Na SMS-y czekamy tylko w poniedziałek (26 czerwca). Zaproszenia otrzyma pięć osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT

