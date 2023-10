Medal dla księdza Januarego Żelawskiego

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – jest polskim odznaczeniem nadawanym przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Otrzymał go właśnie ksiądz January Żelawski, postać niezwykle zasłużona nie tylko jako duszpasterz, ale również jako animator życia kulturalnego, w tym autor 17 książek - dwie kolejne w druku.

Na uroczystość dekorowania medalem licznie przybyli przyjaciele księdza i parafianie. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiła Zofia Jakuszewska, która zagrała utwory J.S. Bacha.

- Nie ma chyba w Polsce drugiego takiego księdza, który by wybudował aż dwa Sanktuaria Maryjne - podkreślał w mowie kolaudacyjnej ks. Sławomir Kokorzycki.

Do bogatego dorobku księdza Januarego dopisać należy setki artykułów podejmujących tematykę religijną i historyczną, społeczną a przez to kształtujących postawy moralne, patriotyczne i budujące miłość do Ojczyzny.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przekazał, w imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Jestem zaszczycony, że mogę księdzu wręczyć ten medal - mówił wojewoda Bogucki.

- Bogaty jest dorobek księdza Żelawskiego na niwie duszpasterskiej, społecznej i kulturalnej. Jest wyjątkowym przykładem budowania tożsamości narodowej i utrwalania tradycji małych ojczyzn na trudnym terenie wielokulturowym Pomorza Zachodniego - powiedział w dalszej części kolaudacji ks. Sławomir Kokorzycki.©℗

