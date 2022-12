Jest kasa na zabytki - tylko brać!

Nie tylko biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dysponuje środkami na wsparcie podmiotów ratujących ślady przeszłości. Także samorząd województwa na ten cel, od lat, przeznacza niemałe środki. Właśnie ruszyła kolejna edycja programu, w którym każdy zainteresowany może zdobyć dotację w wysokości do 120 tysięcy złotych.

Od 15 lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) wspiera dotacjami gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne w staraniach o zachowanie zabytków. Do tej pory na rzecz renowacji przekazał w sumie ponad 18 mln złotych.

- To łącznie ponad 600 umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji - zwraca uwagę biuro prasowe UMWZ.

Tylko w bieżącym roku z tego rodzaju wsparcia skorzystało 58 podmiotów z całego województwa. Wśród tych, które uzyskały najwyższe - sięgające 60 tys. zł - dotacje byli również reprezentanci Szczecina: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Łokietka 21 - na remont elewacji frontowej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej swej kamienicy, a także Gmina Miasto Szczecin - na remont części elewacji frontowej i wymiana części stolarki okiennej w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63,

Natomiast teraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 r. Co zainteresowanym znów otwiera drogę do uzyskania dofinansowania zarówno do prac konserwatorskich i restauratorskich, jak również do robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

- Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie - przekonuje marszałek Olgierd Geblewicz.

O dotację na ten cel może się ubiegać każdy podmiot dysponujący obiektem zabytkowym w Zachodniopomorskiem. Czyli posiadający tytuł prawny wynikający - jak wskazuje regulamin programu - z "prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego".

Ważne, żeby ze złożeniem wniosku o dotację zdążyć do końca stycznia 2023 r. Można to zrobić osobiście - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) - na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UMWZ. Można także wniosek złożyć drogą elektroniczną - przez ePUAP, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/dotacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-formularz

Łączna pula zarezerwowana przez samorząd województwa na rzecz wsparcia do zachodniopomorskich zabytków wynosi 2,5 mln złotych. Czyli - mimo kryzysu - dokładnie tyle, ile w ub. roku. ©℗

A. NALEWAJKO