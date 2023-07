Jarmarku Jakubowy - od czwartku

Przez cztery lipcowe dni przy katedrze pw. św. Jakuba znowu będzie gwarno i smacznie.

Już w czwartek (20 lipca) w Szczecinie rusza coroczny Jarmark Jakubowy. Place Orła Białego i Katedralny a także ulice wokół bazyliki św. Jakuba zapełnią się stoiskami, kramami i straganami polskich oraz zagranicznych wystawców.

W jarmarkowym miasteczku przez cztery dni zaprezentuje się ponad 280 wystawców z miodami, przetworami owocowo-warzywnymi, mięsiwami, wędlinami, serami. W jedenastu drewnianych domkach, w alei „Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego” staną również regionalni wytwórcy. W tym roku z naszego regionu obecne będą miody z Pasieki Cuda z Ula, Pasieki z Pasją, Pasieki Miody Jana oraz Miody Puszczy Barlineckiej. Spacery między kramami można zwieńczyć kieliszkiem wina z Winnicy Sydonia, napić się piwa z Browaru Colberg. Swoje produkty zaprezentują także gospodarstwa ekologiczne „Sedina” i „Frykas” oraz ekologiczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „TAST”.

Biżuteria, ubrania w stylu folk, góralskie kapcie, pościel z ludowymi akcentami, drewniane zabawki - wszystko od rękodzielników znajdzie się na czternastym Jarmarku Jakubowym. Na scenie na placu Katedralnym w każdy dzień odbędą się koncerty i występy różnych zespołów muzycznych. Tradycyjnie zaprezentują się tu muzycy ludowi, ale wystąpi także Backstage, raper Bibro oraz After Blues.

Na najmłodszych czeka strefa dziecięca z darmowymi dmuchanymi zabawkami i eko strefa ze stosikami i warsztatami.

Organizatorem Jarmarku jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Jarmark można odwiedzać od 20 do 23 lipca. Wystartuje w czwartek o godzinie 15, choć jak pokazuje tradycja z lat minionych, kramy otworzą się zapewne wcześniej. W piątek i sobotę stoiska można odwiedzać od 10 do 22, w niedzielę - od 10 do 20.

(kel)