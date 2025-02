Graffiti ozdobiło ściany szczecińskiej szkoły

fot. Zespół Szkół nr 8

W Technikum Organizacji i Zarządzania przy ul. 3 Maja w Szczecinie pojawiła się nowa artystyczna wizytówka. Młodzież wykonała serię oryginalnych, inspirowanych sztuką uliczną wyjątkowych grafik. Szkolne graffiti powstały dzięki zaangażowaniu uczniów oraz wsparciu Młodzieżowej Rady Miasta. Projekt, od pomysłu do realizacji, został w całości przygotowany przez uczniów technikum.

- Grafiki, które zdobią ściany szkoły, to nie tylko efekt artystycznego talentu, ale także wyraz młodzieżowej energii i pasji. Każde z dzieł opowiada inną historię, nawiązującą do zainteresowań i wartości, które są bliskie młodym twórcom. Dzięki wsparciu finansowemu Młodzieżowej Rady Miasta, projekt mógł zostać zrealizowany na wysokim poziomie, a szkoła zyskała nowe, kolorowe oblicze - opowiada Jakub Pleskacz, nauczyciel w Zespole Szkół nr 8.

Prace można obejrzeć podczas nadchodzących dni otwartych w szkole.

Ideą projektu było rozwinięcie w młodych ludziach pasji do sztuki i kreatywności.

- Graffiti w wykonaniu uczniów to dowód na to, że sztuka może łączyć pokolenia i inspirować do działania! - mówi Jakub Pleskacz.

(aj)