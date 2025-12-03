Gastronomia i kawiarnia w Netto Arenie. Szukają chętnych do prowadzenia punktów

Spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia szuka przedsiębiorców gotowych prowadzić punkty gastronomiczne oraz kawiarnię w Netto Arenie.
Chodzi o najem przestrzeni gastronomicznych i kawiarni zlokalizowanych w hali Netto Arena. Zwycięzca konkursu będzie odpowiadał nie tylko za prowadzenie samego lokalu, ale także za przygotowanie oferty kulinarnej podczas różnorodnych wydarzeń – od meczów ligowych, przez koncerty, targi, po inne spotkania branżowe.
Od przyszłego najemcy wymagane będzie także prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i proekologiczny, poprzez wprowadzenie m.in. systemu kaucyjnego na kubki wielorazowe, rezygnację z plastikowych naczyń i sztućców na rzecz produktów biodegradowalnych i przyjaznych środowisku oraz odejście od plastikowych butelek typu PET o pojemności do 1 litra.
Oferty można składać do 9 grudnia 2025 r., do godz. 9.
(K)