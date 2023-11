Eksperci badają szczątki z Pomorzan

Śledztwo w sprawie odkrycia w ogródkach działkowych "Piast" prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście. Fot. Paulina Sikora

To mogli być robotnicy przymusowi Trzeciej Rzeszy - taka jest jedna z hipotez szczecińskiej prokuratury na temat ludzkich szczątków odnalezionych na terenie ogrodów działkowych "Piast" w Szczecinie. Zwłoki badają teraz eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

- W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Szczecin-Śródmieście śledztwa dotyczącego znieważenia zwłok, szczątki odnalezione 22 i 28 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Piast" w Szczecinie, zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu dokonania ekspertyzy, czy są to szczątki ludzkie, jaki jest wiek szczątków, do ilu osób należą, czy szczątki posiadają cechy świadczące o doznaniu obrażeń odniesionych za życia - informuje prokurator Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledczy czekają na to, co wykaże ta ekspertyza, wtedy będą mogli podjąć kolejne kroki. Jednak już na tym etapie mają pewne przypuszczenia.

- Aktualnie jedną z branych pod uwagę hipotez jest przyjęcie, że szczątki należą do robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy - dodaje Piotr Wieczorkiewicz.

Jeśli ta hipoteza się potwierdzi, śledztwo przejmie Instytut Pamięci Narodowej.

Przypomnijmy. O sprawie poinformował nas jeden z Czytelników, pan Sławomir. Przekazał nam informację, że makabrycznego odkrycia na Pomorzanach dokonano podczas wykonywania prac budowlanych. Szczątki zostały wykopane w jednej z alejek prowadzących między działkami. Na miejscu pojawili się przedstawiciele policji oraz prokuratury.

- Odnaleziono szczątki więcej niż jednej osoby, ponoć również dzieci - relacjonował pan Sławomir. I dodawał: - Po wizycie służb nadal można było znaleźć kości. ©℗

(as)