Dzieci mają głos. Hapening przed magistratem: #NieWycinajcieNaszejPrzyszłości

„Drzewa znikają - serca pękają", „Panie Prezydencie prosimy o nie wycinanie nam drzew", „Nie wycinaj naszej przyszłości" - to hasła z transparentów, jakie przed szczeciński magistrat przyniosły dzieci. Napisały również petycję do Prezydenta Szczecina „przeciwko wycince drzew pod budowę przedszkola przy parku Przygodna", a w biurze podawczym złożyły jeszcze bardzo osobiste i pełne nadziei listy skierowane do Piotra Krzystka, prosząc w nich o ocalenie nie tylko ich magicznego diri dori - drzewa przyjaźni.

W środę (9 lutego) na pl. Armii Krajowej odbył się happening ph. „Nie wycinaj naszej przyszłości”. Uczestniczyła w nich grupa najmłodszych szczecinian, upominających się o zachowanie ostatniej enklawy naturalnej zieleni jaka do tej pory przetrwała na Gumieńcach - przy ul. Przygodnej.

- Jestem tu, żeby nie wycinano nam drzew. One dają nam tlen i życie. Prezydent chce je zniszczyć. To nie jest dobra decyzja. Bo szkodzi naszej przyszłości, przyrodzie i klimatowi na ziemi - mówiła Monika (10 l.). - Na miejscu zabitych drzew ponoć ma powstać przedszkole. Ale bez nich będzie ono smutne. Nie chciałabym do takiego chodzić.

W happeningu uczestniczyła również Kalina, która na tę okazję przygotowała własny plakat: z zielonymi drzewami i mechaniczną piłą.

- Jest przekreślona, żeby nie zabijała pięknych drzew. Bo są pożyteczne: dają nam cień i tlen, dają schronienie ptakom, zwierzętom i są domem wielu innych stworzeń. Są dla nas ważne, jak życie, więc… Ważne, żeby przetrwały - mówiła siedmiolatka.©℗

Arleta NALEWAJKO