Dwie osoby ucierpiały w wypadku na A6

Fot. Marek Rudnicki

Dwie starsze osoby zostały poszkodowane w wypadku drogowym, do jakiego doszło we wtorek 2 czerwca przed południem na drodze A 6 między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbiem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

REKLAMA

– Poszkodowane są dwie starsze osoby, które jechały samochodem osobowym – mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu trwają działania służb, oba pasy są wyłączone. Policja jak najszybciej będzie się starała udrożnić ruch.

Jak informuje GDDKiA, utrudnienia potrwają do godziny 14.30.

(K)

REKLAMA