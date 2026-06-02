Data publikacji: 02 czerwca 2026 r. 13:03
Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca 2026 r. 13:09
Dwie osoby ucierpiały w wypadku na A6
Dwie starsze osoby zostały poszkodowane w wypadku drogowym, do jakiego doszło we wtorek 2 czerwca przed południem na drodze A 6 między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbiem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

– Poszkodowane są dwie starsze osoby, które jechały samochodem osobowym – mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu trwają działania służb, oba pasy są wyłączone. Policja jak najszybciej będzie się starała udrożnić ruch.

Jak informuje GDDKiA, utrudnienia potrwają do godziny 14.30.

