Do Pomorzan slalomem. Ul. Chmielewskiego z zakazem postoju

Od piątku, (10 czerwca), kierowcy nie zaparkują już swoich aut na jezdni ul. Zygmunta Chmielewskiego, a przejazd na jej całej długości w obu kierunkach będzie odbywał się wytyczonymi naprzemiennie pasami ruchu. Jeśli zmotoryzowani mimo zakazu zatrzymywania tam w pasie jezdni samochody na nim zdecydują się pozostawić, to najprawdopodobniej po powrocie ich już nie zobaczą, bo zostaną one odholowane w inne miejsce i tacy niefrasobliwi zapłacą do tego jeszcze mandat. Zmiany w poruszaniu się w tamtym rejonie oznaczają rozpoczęcie i na tym odcinku prac przy przebudowie trasy nadodrzańskiej z centrum do Pomorzan.

Drogowcy z ZUE S.A. i spółek podwykonawczych ruszą tam - podobnie jak niespełna tydzień temu na środkowym odcinku ul. Dworcowej - z rozbiórkami starej infrastruktury, by móc rozpocząć budowę nowego układu drogowego i torowego. Przypomnijmy, że już wcześniej ul. Zygmunta Chmielewskiego zamknięta została dla ruchu na całej szerokości od skrzyżowania z ul. Zenona Klemensiewicza. A do bloków i innych nieruchomości przy tej ostatniej możliwy teraz jest dojazd nową nitką jezdni ul. Smolańskiej od strony ul. Budziszyńskiej przez prowizorycznie usypany przesmyk w pasie pobocza na wysokości nieczynnego przystanku tramwajów.

Stosowne oznakowanie i informacje o czasowej organizacji ruchu, która na ul. Zygmunta Chmielewskiego będzie obowiązywać od piątku, ustawione zostały z wyprzedzeniem, kilka dni temu, by zmotoryzowani mogli z nimi się oswoić.

Ruch pojazdów ul. Zygmunta Chmielewskiego będzie utrzymany w obu kierunkach z tym, że od skrzyżowania z ul. Tama Pomorzańska do adresu przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 24 (na wysokości nowego wieżowca i przy garażowisku po przeciwnej stronie) tą stroną jezdni, która zwykle prowadzi do ul. Krzysztofa Kolumba i i tą dalej do dworca. Natomiast na dalszym odcinku aż do zablokowanego w całości skrzyżowania będącego w przebudowie w obu kierunkach przejazd wytyczony został stroną, którą na co dzień kierowcy pokonują, by dojechać m.in. do browaru, pobliskiej drukarni Zapolu i dalej w okolice Zespołu Szkół Rzemieślniczych oraz do ul. Zenona Klemensiewicza. Od piątku nie będzie działać również sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych na wysokości wjazdu do browaru „Bosman”. ©℗

(M)