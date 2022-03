Dary trafią do Iwano-Frankowska. Kolejna pomoc medyczna dla Ukrainy

Dwa duże cywilne samochody dostawcze i jeden ambulans ratunkowy zawiozą w najbliższych dniach kolejną pomoc medyczną na Ukrainę. Dary skompletowane zostały przez placówki ochrony zdrowia podległe samorządowi województwa, na prośbę marszałka Olgierda Geblewicza. Trafią do Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku.

Nasi wschodni sąsiedzi potrzebują każdego rodzaju pomocy. Codziennie bombardowane są ukraińskie miasta, ginie również ludność cywilna, dlatego w transporcie przygotowanym przez Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego znajdą się materiały opatrunkowe, materiały medyczne i wyposażenie.



– Dzielimy się tym co mamy, co może pomóc heroicznie walczącym Ukraińcom. Wojna trwa od dwóch tygodni, a potrzeby przy udzielaniu pomocy poszkodowanym i rannym są coraz większe – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Prośby o wsparcie wciąż napływają. Z pewnością nie będzie to ostatni transport z darami, jaki w najbliższym czasie wyślemy na Ukrainę.



Wśród zgromadzonych darów są opatrunki, materiały medyczne i chirurgiczne np. strzykawki, igły, cewniki dziecięce, a także sprzęt chirurgiczny, środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej czy wyposażenie medyczne np. respirator oraz defibrylatory.



Dary o wartości 300 tys. zł. trafią do Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. Stamtąd będą dystrybuowane do innych obszarów zgłaszających zapotrzebowanie na pomoc medyczną.



Wsparcie dla strony ukraińskiej przygotowano we współpracy z marszałkowskimi placówkami ochrony zdrowia: Szpitalem w Gryficach, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, WSPR, Szpitalem „Zdroje”, Szpitalem Wojewódzkim w Szczecinie i Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu.



- Przekazane materiały i wyposażenie w żaden sposób nie zakłócą bieżącej działalności szpitali - zapewnia Łukasz Jucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. - Jednostki dzielą się swoimi zasobami magazynowymi, które są na bieżąco uzupełniane.



Kilkanaście dni temu Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego przekazał stronie ukraińskiej ambulans ratunkowy wypełniony środkami opatrunkowymi. Dary oszacowano na około ćwierć mln zł, z czego koszt karetki to 140 tys. zł.



W najbliższych dniach planowany jest kolejny transport z pomocą. Gromadzone są sprzęty, wyposażenie medyczne i meble. Część z nich będzie dedykowana oddziałowi rehabilitacji i geriatrii jednego z ukraińskich szpitali.

