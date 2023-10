Dane Państwowej Komisji Wyborczej z 97,22 proc. komisji wyborczych (akt. 12)

Zbliżamy się do końca zliczania kart wyborczych. PKW dysponuje danymi z 30 621 na 31 497 (97,22%) obwodów głosowania.

Z najnowszych informacji wynika, że PiS uzyskał 35,89 proc. głosów, KO - 30,24 proc., Trzecia Droga - 14,44 proc. Lewica 8,50 proc. i Konfederacja 7,16 proc.

Wcześniejsza informacja

Po godz. 20 PKW zaktualizowała kolejne zestawienie wyników wyborów. Są to informacje z 29 634 na 31 497 (94,09%) obwodów głosowania.

Z najnowszych informacji wynika, że PiS uzyskał 36,22 proc. głosów, KO - 29,93 proc., Trzecia Droga - 14,44 proc. Lewica 8,43 proc. i Konfederacja 7,19 proc.

Wcześniejsza informacja

O godz. 19 PKW przedstawiła kolejne dane z wyborów. Są to informacje z 28 113 na 31 497 (89,26%) obwodów głosowania.

Według PKW PiS uzyskał 36,46 proc. głosów, KO - 29,64 proc., Trzecia Droga - 14,49 proc. Lewica 8,39 proc. i Konfederacja 7,23 proc.

Po godz. 17 PKW podała kolejne zestawienie wyborczych wyników. Tym razem z 25 395 na 31 497 (80,63%) obwodów głosowania.

Wynika z nich, że PiS uzyskał 36,69 proc. głosów, KO - 29,44 proc., Trzecia Droga - 14,45 proc. Lewica 8,39 proc. i Konfederacja 7,22 proc.

Wcześniejsza informacja

Po godz. 16 PKW podała kolejne zestawienie wyborczych wyników. Tym razem z 21 177 na 31 497 (75,16 proc.) obwodów głosowania.

To podsumowanie mówi, że PiS otrzymał 37,03 proc. głosów, KO - 29,10 proc., Trzecia Droga - 14,48 proc. Lewica 8,31 proc. i Konfederacja 7,24 proc.

Wcześniejsza informacja

Są kolejne dane PKW, tym razem obejmujące już 19 194 na 31 497 (60,94 proc.) obwodów głosowania w wyborach do Sejmu.

Wynika z nich, że PiS uzyskał 37,60 proc. głosów, KO - 28,51 proc., Trzecia Droga - 14,39 proc. Lewica 8,34 proc. i Konfederacja 7,28 proc.

Wcześniejsza informacja

Po południu spływają kolejne dane z Państwowej Komisji Wyborczej na temat cząstkowych wyników wyborów do Sejmu. Tym razem podsumowała ona wyniki z 18 469 na 31 497 (58,64 proc.) obwodów głosowania.

Z podsumowania wynika, że PiS otrzymał 37,78 proc. głosów, KO - 28,33 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc. Lewica 8,29 proc. i Konfederacja 7,29 proc.

Wcześniejsza informacja

PKW podała najnowsze wyniki wyborów do Sejmu po przeanalizowaniu danych z 15 755 na 31 497 (50,02%) obwodów głosowania



Wynika z nich, że PiS uzyskał 38,32 proc. głosów, KO - 27,81 proc., Trzecia Droga - 14,37 proc. Lewica 8,23 proc. i Konfederacja 7,34 proc.

Wcześniejsza informacja

Po przeliczeniu głosów z 31,66 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,94 proc., KO - 26,46 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji - 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,46 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. - zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wcześniejsza informacja

Po przeliczeniu głosów z 25,34 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,17 proc., KO - 26,26 proc., Trzecia Droga - 13,97 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z 7,41 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 9:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 25,34 proc. komisji - 7981 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,17 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,26 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,97 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,41 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc..

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,06 proc. - zagłosowało 4 222 712 osób z 5 859 990 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wcześniejsza informacja

Po przeliczeniu głosów z 20,38 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,52 proc., KO - 26,04 proc., Trzecia Droga - 13,87 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 7,97 proc. i Konfederacja z 7,45 proc.

W poniedziałek przed 9 rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 20,38 proc. komisji - 6418 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,52 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,04 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,87 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,97 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,45 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 71,83 proc. - zagłosowało 3 305 954osób z 4 602 445 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wcześniejsza informacja

Po przeliczeniu głosów z 15,22 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 41,12 proc., KO - 25,51 proc., Trzecia Droga - 13,76 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,46 proc.

W poniedziałek po godz. 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 15,22 proc. komisji - 4795 na 31497 obwodów. Jak wskazano, po przeliczeniu łącznie 2 mln 311 670 kart do głosowania, PiS zdobył do tej pory 41,12 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 25,51 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,76 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,46 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 71,80 proc. - zagłosowało 2 mln 311 670 osób z 3 288 743 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wcześniejsza informacja

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 40,17 proc. głosów; KO - 26,55 proc.; Trzecia Droga - 13,66 proc.; Lewica - 8,34 proc.; Konfederacja - 7,35 proc. - wynika z danych z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,81 proc. głosów.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek po godz. 7 rano. Podane wyniki pochodzą z 3 tys. 245 na 31 tys. 497 obwodów głosowania.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów - 26,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 208 304 osób, co daje mu 13,66 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 127 229 głosów i - tym samym - 8,34 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 112 037 głosów i 7,35 proc. poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 27 543 głosy - 1,81 proc. poparcia.

Częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane według PKW wyniosła 71,93 proc.

Wcześniejsza informacja

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 39,81 proc. głosów; KO - 27,55 proc.; Trzecia Droga - 12,97 proc.; Lewica - 8,53 proc.; Konfederacja - 7,17 proc. - wynika z danych z 5,17 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,77 proc. głosów.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 5,17 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek ok. godz. 6 rano.

Według danych z 1628 na 31 497 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 268 556 głosów, co daje mu 39,81 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 185 848 głosów - 27,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 87 504 osób, co daje mu 12,97 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 57 526 głosów i - tym samym - 8,53 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 48 352 i 7,17 proc. poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,77 proc. głosów.(PAP, k)

