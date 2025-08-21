Czerwone flagi na wielu kąpieliskach m.in. z powodu wysokich fal

Fot. Sylwia Dudek

W środę wiele kąpielisk w województwie zachodniopomorskim pozostaje zamkniętych - wynika z danych opublikowanych w środę Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Powodem są m.in. wysokie fale i prądy wsteczne, a także zakwit sinic.

Z danych opublikowanych w środę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce.

O wywieszeniu czerwonej flagi na kąpielisku strzeżonym lub miejscu wyznaczonym do kąpieli decydują ratownicy, gdy szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami oraz kiedy są silne prądy wsteczne.

W województwie zachodniopomorskim są to kąpieliska m.in. w Świnoujściu (Uznam i Przytór), Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach i Darłowie (8 kąpielisk).

Ponadto na Pomorzu Zachodnim ze względu na zakwit sinic nie można korzystać z kąpieliska w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu.

W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Spożycie wody z bakteriami coli, Escherichia coli i enterokoków powoduje zatrucie pokarmowe, którego charakterystycznymi symptomami są: gwałtowna biegunka i ból brzucha. Często dochodzą do tego nudności, wymioty, brak apetytu i ogólne osłabienie, a niekiedy pojawiają się też zawroty głowy oraz podwyższona temperatura ciała.

Jakość kąpielisk w Polsce można na bieżąco śledzić na stronie: http://sk.gis.gov.pl/.

