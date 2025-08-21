Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Czerwone flagi na wielu kąpieliskach m.in. z powodu wysokich fal

Data publikacji: 20 sierpnia 2025 r. 14:55
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2025 r. 15:12
Czerwone flagi na wielu kąpieliskach m.in. z powodu wysokich fal
Fot. Sylwia Dudek  

W środę wiele kąpielisk w województwie zachodniopomorskim pozostaje zamkniętych - wynika z danych opublikowanych w środę Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Powodem są m.in. wysokie fale i prądy wsteczne, a także zakwit sinic.

Z danych opublikowanych w środę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce.

O wywieszeniu czerwonej flagi na kąpielisku strzeżonym lub miejscu wyznaczonym do kąpieli decydują ratownicy, gdy szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami oraz kiedy są silne prądy wsteczne.

W województwie zachodniopomorskim są to kąpieliska m.in. w Świnoujściu (Uznam i Przytór), Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach i Darłowie (8 kąpielisk).

Ponadto na Pomorzu Zachodnim ze względu na zakwit sinic nie można korzystać z kąpieliska w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu. 

W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Spożycie wody z bakteriami coli, Escherichia coli i enterokoków powoduje zatrucie pokarmowe, którego charakterystycznymi symptomami są: gwałtowna biegunka i ból brzucha. Często dochodzą do tego nudności, wymioty, brak apetytu i ogólne osłabienie, a niekiedy pojawiają się też zawroty głowy oraz podwyższona temperatura ciała.

Jakość kąpielisk w Polsce można na bieżąco śledzić na stronie: http://sk.gis.gov.pl/.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Janusz
2025-08-20 22:42:01
Halyyyna wszystko mnie boli, bede rzygoł, ostatni roz żeśmy pojechali nad Bałtyk, za rok do Jugosławii!
ślicznotka
2025-08-20 16:19:31
A kto wejdzie do wody przy takiej niskiej temperaturze? Morsy?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję