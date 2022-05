„Czerwona kalina" na pl. Solidarności w Szczecinie

"Oj u łuzi czerwona kałyna..." - przez kilkadziesiąt minut ta ukraińska pieśń rozbrzmiewała w niedzielny wieczór na pl. Solidarności w Szczecinie. Na zaproszenie stowarzyszenia Mi-Gracja mieszkający w Szczecinie i okolicach Ukraińcy przybyli, by ją kilkukrotnie odśpiewać i nagrać klip.

Ma to być jeden z wyrazów poparcia dla ukraińskich żołnierzy broniących ojczyzny przed rosyjskim agresorem. Tego typu spotkania potrzebne są także mieszkającym w regionie Ukraińcom - zarówno tym, którzy uciekli przed wojną, jak i tym, którzy żyją tu i pracują od lat. Dają poczucie wspólnoty i więzi.

„Czerwona kalina" to pieśń o wyzwoleniu Ukrainy spod rosyjskiego jarzma. Utwór ma ludowe korzenie, powstał prawdopodobnie w 1914 r.

W czasach Związku Radzieckiego wykonywanie pieśni było zakazane. Za śpiewanie groziły represje. Utwór odżył w latach 90. ub.w., ale naprawdę popularny stał się po lutowym ataku Rosji na Ukrainę. Na nowo wypromował go dopiero Andrij Chływniuk, ukraiński muzyk związany z zespołem BoomBox. Po inwazji Rosji wstąpił do obrony terytorialnej. Popularne stało się nagranie, na którym ubrany w mundur śpiewa "Czerwoną kalinę" w opustoszałym centrum Kijowa. Chływniuka i „Czerwoną kalinę" słyszymy w „Hey, hey, Rise Up!", wydanym 7 kwietnia singlu Pink Floyd. ©℗

ToT

Film: Tomasz Tokarzewski