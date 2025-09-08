Czas na ogród Wałów Chrobrego. Jubileusz w jesiennej odsłonie: 25/50

Od 25 lat - każdej wiosny i jesieni - otwiera się ogród Wałów Chrobrego, czyli odbywają kolejne edycje „Pamiętajcie o ogrodach". To jedna z najbardziej znanych i cenionych plenerowych imprez wystawienniczych Szczecina. Niezmiennie pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego".

To będzie szczególna – bo rocznicowa – edycja „Pamiętajcie o ogrodach”. Ulubiony kiermasz ogrodniczy Szczecina obchodzi 25. urodziny. Dlatego tym razem – w jesiennej odsłonie – można się spodziewać nie tylko morza najlepszej jakości roślin do domu i ogrodu, ale także zaskakujących okolicznościowych zdarzeń.

To jedna z najbardziej znanych, cenionych i lubianych zielonych imprez Szczecina. Cieszące się ogromną popularnością – nie tylko wśród szczecinian – wydarzenie, które na dwa weekendy w roku – w maju i we wrześniu – przejmuje reprezentacyjne Wały Chrobrego. Zdawać by się mogło, że od zawsze…

– Od 25 lat! Tak, to prawda: świętujemy podwójny jubileusz, bo nadchodząca – jesienna odsłona – będzie również 50. edycją naszego ogrodniczego kiermaszu – mówi Ewa Maj z FM Szczecin. – Jego głównym nurtem są oczywiście rośliny i ogrody, niezależnie od skali, czyli również te na wysokościach: parapetowe, balkonowe i tarasowe. Z myślą o nich blisko setka ogrodników przywiezie do Szczecina wszystko, co najlepsze: byliny, kłącza i cebule kwiatowe, trawy ozdobne, pnącza, krzewy oraz drzewka owocowe i ozdobne, a do tego świeże zioła oraz rośliny doniczkowe. Wszystko w licznych odmianach: znanych i lubianych oraz zupełnie nowych, rzadko spotykanych i kolekcjonerskich. W tym także rośliny wodne i brzegowe.

Na kiermaszu ogrodniczym będzie dostępna również bogata oferta narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego, wyrobów rękodzielniczych, dekoracji i małej architektury ogrodowej, a dla koneserów – rybki do oczek wodnych i stawów.

– Wrzesień to pora sadzenia cebul kwiatowych. Tulipany, hiacynty, narcyzy, szafirki, krokusy, szachownice… Ich wybór będzie imponujący. Poza tym trudno wyobrazić sobie jesienną edycję ogrodniczego kiermaszu bez wrzosów. Będą królować na wielu stoiskach, ale na szczególną uwagę zasługują wrzosy pączkowe, zwłaszcza te z licencjonowanej serii Garden Girls®. Nie otwierają pąków, a tym samym nie przekwitają, więc przebogata paleta ich barw – odcienie różu, fiolety, czerwienie, biele, a do tego różnie przebarwione listki, od zieleni po żółcie – pozostaje intensywna nawet zimą. Poza urodą posiadają także inne zalety: są łatwe w uprawie, ładnie się krzewią, niestraszne im jesienne szarugi ani nawet mrozy – opowiada Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka „Pamiętajcie o ogrodach”. – Trzeba jeszcze wspomnieć o jesiennych dyniach. Choćby ’Muskatach’ o dużych, pękatych i żebrowanych owocach, docenianych za walory smakowe, delikatny, aromatyczny i słodki miąższ o głębokiej pomarańczowej barwie. Czy o ‘Lunga di Napoli’ – o wydłużonym, cylindrycznym kształcie, zielono-szarej barwie skórki i pomarańczowym, smacznym, lekko słodkim miąższu.

Od lat kiermaszowi ogrodniczemu towarzyszy „Wałówka z przysmakami”, czyli targ jadła regionalnego. I tym razem na ul. Szczerbcowej staną stoiska m.in. ze świeżym pieczywem, swojskimi serami oraz wędlinami, ekologicznymi przetworami, piwami kraftowymi, miodami z najlepszych pasiek, a też owocami i warzywami z okolicznych gospodarstw. Nie zabraknie orzechów i mnóstwa słodyczy.

Z imprez towarzyszących organizatorzy polecają plenerowe zajęcia jogi przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem (sobota, godz. 13; mata i pasek we własnym zakresie) oraz flash mob flamenco (sobota, g. 14.15) w wykonaniu tancerek i uczennic AIRE Studio Taniec Flamenco Szczecin.

Jubileuszowa edycja „Pamiętajcie o ogrodach” odbędzie się w następny weekend: 20-21 września. W sobotę kiermasz będzie czynny w godz. 9-18, a w niedzielę o godzinę krócej – do g. 17. W tym czasie wjazd na górny taras Wałów Chrobrego będzie dostępny wyłącznie dla obsługi i wystawców imprezy. ©℗

A. NALEWAJKO