Czarne ekrany zamiast informacji

Znów nie działa większość tablic informacyjnych dla pasażerów na pętli Turkusowa. Te cacka jako element Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską, zamontowane zostały po to, by pokazywać aktualne czasy odjazdów. Ale na próżno spoglądać w te monitory. Z siedmiu ustawionych sprawne są ledwie trzy tablice LED i to te najnowsze - ustawione przy peronie "ósemek" i obok kasy ZDiTM. Pozostałe, w części z przystankami autobusów i ekran zbiorczy, mający pokazywać godziny odjazdów autobusów i tramwajów, są nieczynne. I tak od wielu dni. Ich awaryjność stała się już wręcz legendarna. ©℗

(MIR)