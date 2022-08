Co się dzieje? Weekend w regionie (26-28 sierpnia)

XIII Festyn Komandosa

Dziwnów. Dziś (piątek) rozpocznie się w Dziwnowie XIII Festyn Komandosa organizowany przez byłych żołnierzy 26. batalionu rozpoznawczego, który przez lata stacjonował w tym mieście.

Najpierw batalion, którego rodowód sięga 1957 r., miał siedzibę w koszarach 16. kołobrzeskiego batalionu powietrzno-desantowego, a w 1961 r. stał się samodzielną jednostką wojskową o numerze 4101. Nieco wcześniej, w 1958 roku, został przeniesiony do Krakowa, a sześć lat później do Dziwnowa. W 1964 roku zmienił nazwę na 1. batalion szturmowy. Była to elitarna jednostka komandosów, którą w 1986 roku przeniesiono do Lublińca, gdzie do dziś stacjonuje. Obecnie jest to 1. Pułk Specjalny Komandosów – jedna z kilku elitarnych jednostek naszej armii.

W Dziwnowie pojawią się żołnierze naszych elitarnych jednostek specjalnych: Grom, Agat, JWK Lubliniec, Formoza, Nil i oczywiście byli komandosi z Dziwnowa. Będzie także Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych z gen. dyw. Sławomirem Drumowiczem.

Warto odwiedzić stoiska promocyjne, obejrzeć koncerty kobziarzy, inscenizacje historyczne i tradycyjnie skoki do wody ze śmigłowca, które odbędą się w sobotę o godz. 18 na Dziwnie na wysokości Urzędu Miasta. Ten pokaz zawsze gromadzi tłumy widzów.

Festyn rozpocznie się w piątek o godz. 17 przy zejściu na plażę przy ul. Reymonta. W sobotę o godz. 9 odbędzie się apel i odsłonięcie obelisku poświęconego wojskom specjalnym. Będzie także tradycyjny występ kobziarzy, inscenizacja „13 lat po trzecim rozbiorze Polski” i zabawy ze spadochronem. W niedzielę o godz. 14 odbędzie się apel końcowy i tradycyjna defilada byłych komandosów.

MK

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (26 bm.) czeka nas kolejne niezapomniane spotkanie z muzyką podczas tegorocznego 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.

Koncert rozpocznie się o g. 19 w katedrze kamieńskiej. Przy zabytkowych organach zasiądzie Jarosław Tarnawski, usłyszymy także Krakowski Kwintet Harfowy: Amelia Lewandowska-Wojtuch – flet, Adrian Nowak – harfa, Maria Garstecka – skrzypce, Jan Czyżewski – altówka, Paweł Czarakcziew – wiolonczela.

FAMA na weekend

Świnoujście. W piątek oraz sobotę odbędą się ostatnie wydarzenia związane w tegoroczną FAMĄ. Finał obejrzymy w sobotę o g. 20 w hali Basenu Północnego. Koncert poświęcony będzie twórczości Neila Younga.

W piątek w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się pokaz krótkometrażowych filmów sekcji sztuk wizualnych. Początek – g. 14. W MDK-u obejrzymy także – o g. 16 – spektakl „Karma” Teatru OdRuchu, wielokrotnych bywalców i laureatów festiwalu. Występ performatywny Anny Kołackiej, Julii Lewandowskiej i Mikołaja Cieślaka, laureatów programu „Twój Projekt na Famie” obejrzymy w hali Basenu Północnego o g. 18.30. Piątek Fama zakończy koncertami w hali Basenu Północnego: Daru Młodzieży o g. 19, Part of Kitchen o g. 20, Dildo Baggins o g. 21. O g. 22 piątkowy rozkład festiwalowych wydarzeń zamknie ŻYŃY, turntablista, gitarzysta jazzowy, kompozytor, producent.

W sobotę o g. 14 w Miejskim Domu Kultury obejrzymy finał instalacji artystycznej Beaty Filipowicz pt. „Rachunek Sumienia” na podstawie improwizowanego performansu uczestników festiwalu oraz autorskich prezentacji. Z kolei o g. 14.30 rozpocznie się pokaz filmów krótkometrażowych. O g. 17 w Miejscu Sztuki 44 odbędzie się spotkanie z Filipem Zawadą. Świnoujska publiczność, jako jedna z pierwszych, będzie mieć okazję poznać fragmenty nowej książki pisarza „Weź z nią tańcz”.

O g. 20 w hali Basenu Północnego rozpocznie się koncert „Serce ze Złota” – Tribute to Neil Young. To pierwsza w Polsce przekrojowa reinterpretacja twórczości Neila Younga. Prapremiera projektu odbędzie się podczas finału tegorocznej Famy, a na scenie zobaczymy uczestników sekcji muzycznej i nie tylko. Przedsięwzięcie ma na celu podtrzymanie pamięci o jednym z najbardziej wpływowych songwriterów w historii muzyki popularnej.

BaT

Siatkówka i tenis na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Pustkowie rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

(kw)

Noc Poetów

Recz. W dniach 26-27 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Reczu odbędzie się kolejna edycja spotkań z poezją. XII Noc Poetów ciesząca się jak zawsze ogromnym zainteresowaniem i skupiająca twórców z całej Polski rozpocznie się o godzinie 18. Tradycyjnie jak na poprzednich spotkaniach zaproszeni poeci będą sami prezentować swoje utwory. Nocy Poetów towarzyszyć będzie „palenie debiutów” i recital Małgorzaty Lewińskiej.

(dj)

Po zdrowie na skwer

Kołobrzeg. W niedzielę na kołobrzeskim skwerze Pionierów i w sąsiadującej z nim Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się prozdrowotna akcja „Adamed dla Rodziny”. Mowa o dniu bezpłatnych badań i porad lekarskich udzielanych przez kardiologa, pulmonologa, okulistę, urologa i radiologa. W trakcie imprezy odbędzie się blok edukacyjny z atrakcjami dla najmłodszych. Będą warsztaty i kurs udzielenia pierwszej pomocy. Spotkanie rozpocznie się o g. 10 i potrwa do g. 18. Wstęp wolny.

Dzień Rolnika

Sarbia. W sobotę w podkołobrzeskiej Sarbii zorganizowany zostanie Dzień Rolnika. Będzie to druga edycja otwartej imprezy integracyjnej, która rozpocznie się o g. 14 na boisku sportowym. W programie przewidziano gry i zabawy z nagrodami, konkursy oraz pokaz maszyn rolniczych. Będą też stoiska wiejskie z domowymi wypiekami oraz muzyka na żywo. Spotkanie uatrakcyjnią członkowie Gangu Maluchów, którzy przyjadą swoimi fiacikami. Wstęp wolny.

(pw)

Europejskie Dni Dziedzictwa

Dziedzice. W ten weekend rozpoczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Odbywają się pod hasłem „Po nich dziedziczymy”, które odwołuje się do historii miejsc, ludzkich wspomnień i przekazywanych tradycji jak również wiedzy, technologii i dokonań poprzedników.

Wydarzenia organizowane są od sierpnia do października. Bezpłatnie będzie można wziąć udział m.in. w wykładach, konferencjach, spotkaniach autorskich, wystawach, spacerach, grach miejskich, nocnym zwiedzaniu, festynach, pokazach dawnych rzemiosł, warsztatach archeologicznych i plastycznych, plenerach malarskich, konkursach fotograficznych, pokazach filmowych, koncertach itp.

Uroczysta inauguracja wojewódzka Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2022 odbędzie się w piątek (26 bm.) o g. 11 w Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi w Dziedzicach, w gminie Barlinek.

(reg)