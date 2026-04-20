Butelki po alkoholu w aucie. Świadek uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy

Przypadkowy świadek w Ustroniu Morskim (powiat kołobrzeski) zwrócił uwagę na niepokojące zachowanie kierowcy Audi, którego styl jazdy wskazywał, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna nie wahał się ani chwili – zatrzymał pojazd i uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę, odbierając mu kluczyki. Następnie o całym zdarzeniu powiadomił służby.

Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili przypuszczenia zgłaszającego. W samochodzie znaleziono puste butelki po alkoholu, a badanie stanu trzeźwości wykazało, że 39-letni kierowca miał 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja podkreśla, że dzięki zdecydowanej reakcji świadka udało się zapobiec potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze i wyeliminować zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

