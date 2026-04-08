Środa, 08 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Błękit u stóp

Data publikacji: 08 kwietnia 2026 r. 08:32
Wiosenne kwiaty o mało romantycznej nazwie - cebulice. Jednak właśnie teraz - równolegle z krokusami - tworzą urokliwe błękitne „pierzyny" na wielu szczecińskich zieleńcach. Kto więc szuka odpoczynku od śródmiejskiego zgiełku, zbytnio od niego się nie oddalając. Pragnie przysiąść na ławce w „pięknych okolicznościach przyrody". Albo zagubić czas wpatrując się w dywany kwiatów. Ten - koniecznie i najlepiej już teraz - powinien się wybrać do parku im. gen. Władysława Andersa (na zdjęciach). Pejzaż do podziwiania, malowania, fotografowania i nie do zapomnienia, jaki polecamy uwadze nie tylko miłośników całego Szczecina w kwiatach. ©℗

REKLAMA

(an)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA