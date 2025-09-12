Barzkowice stolicą rolnictwa Pomorza Zachodniego. Wśród atrakcji m.in. zmagania najlepszych drwali w Polsce

Na zdj. Michał Dubicki, jeden z faworytów sobotnich zmagań. Fot. Stihl Timbersports

Od 12 do 14 września Barzkowice zamienią się w centrum rolnicze regionu podczas 37. edycji Targów Rolnych Agro Pomerania. To jedna z największych i najstarszych imprez branżowych w Polsce, przyciągająca co roku około 100 tys. odwiedzających i ponad 1300 wystawców – od producentów maszyn i nawozów po rękodzielników i koła gospodyń wiejskich.

– Spodziewamy się podobnej liczby uczestników i atrakcji jak w ubiegłych latach – mówi Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, organizator targów.

Na kilkudziesięciu hektarach Barzkowic odwiedzający zobaczą m.in. pokazy nowoczesnych maszyn rolniczych, Zachodniopomorską Wystawę Hodowlaną Koni i zawody jeździeckie, prezentacje zwierząt gospodarskich, konkursy hodowlane, EKOstrefę i Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny. Dla najmłodszych przygotowano „Wiejską Zagrodę”, a dla miłośników historii – wystawę zabytkowych maszyn.

Targi to także święto kultury i folkloru. W programie znajdują się wystawy rękodzieła, konkursy wieńców dożynkowych, Przegląd Kapel Ludowych, koncerty zespołów ludowych oraz występy gwiazd – w tym Long & Junior i Łobuzy. Regionalne smaki zapewnią koła gospodyń wiejskich, które zaprezentują swojskie wędliny, sery i tradycyjne wypieki.

Do Barzkowic będzie można dojechać samochodem, autobusem, a także specjalnym pociągiem ze Szczecina i Stargardu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie organizatora.

Już 13 września można będzie oglądać zmagania najlepszych drwali w Polsce podczas Mistrzostw Polski STIHL TIMBERSPORTS® 2025, jednej z ekstremalnych dyscyplin sportowych na świecie.

– Przed nami intensywny cykl wydarzeń, w trakcie którego wyłonimy krajowych mistrzów w posługiwaniu się siekierą i piłą. Najlepsi będą następnie reprezentować Polskę na międzynarodowej scenie – informują organizatorzy.

Dla przeciętnego człowieka przerąbanie potężnej kłody i odcięcie z niej idealnie równego krążka to zadanie wymagające godzin ciężkiej pracy, po której bolą wszystkie mięśnie. Mistrzowie STIHL TIMBERSPORTS® dokonują tego w pół minuty – po czym biorą udział w kolejnych, wymagających konkurencjach.

XXII Mistrzostwa Polski odbędą się w sobotę, 13 września, w ramach targów rolnych AGRO POMERANIA. Rywalizacja obejmie trzy wydarzenia: piątek, 12 września, g. 13 – międzynarodowe zawody juniorów Polish Rookie Championship; sobota, 13 września, g. 13 – XXII Mistrzostwa Polski; niedziela, 14 września, g. 13.30 – zawody w formule Trophy, w których drwale rywalizują w pojedynkach 1 na 1.

– Nasi reprezentanci mogą pochwalić się świetnymi osiągnięciami: w 2017 roku drużynowo zdobyliśmy wicemistrzostwo świata, a w 2024 roku ustanowiliśmy rekord Europy – przypominają organizatorzy. – Emocji na Mistrzostwach Polski nie zabraknie, bo wystąpią w nich Michał Dubicki i Szymon Groenwald, którzy znajdują się w ścisłej krajowej czołówce ekstremalnych drwali. Dubicki zdobył tytuł wicemistrza świata w zawodach World Trophy 2023, a Groenwald został najlepszym juniorem świata w tym samym roku, wracając do Polski ze złotym medalem.

Najlepsi zawodnicy z Barzkowic pojadą następnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, a kulminacją sezonu będą Mistrzostwa Świata STIHL TIMBERSPORTS®, które odbędą się między 24 a 25 października w Mediolanie.

(w)