Badania dla wczesnego wykrycia tętniaka aorty brzusznej. Bezboleśnie, bezpłatnie i bez skierowania

Z bezpłatnych badań wykrywających tętniaka aorty brzusznej mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 65 lat. Badanie jest bezpieczne, bezbolesne i szybkie. Może uratować życie. Nie potrzeba nawet skierowania. Wystarczy zadzwonić na ogólnopolską infolinię i umówić termin badania w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Skorzystać może prawie 700 osób.

- Tętniak aorty brzusznej to trwała patologia odcinka aorty, polegająca na jej spektakularnym poszerzeniu, to znaczy średnica aorty w tym odcinku jest o 50 procent większa, niż aorty takiej normalnej (powyżej) - mówi dr n. med. Tomasz Lipiński z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej oraz Naczyniowej SPWSZ w Szczecinie. - Tętniaki generalnie dzielimy na bezobjawowe, które pacjent posiada i nie jest tego świadomy, tętniaki objawowe, dające szeroki panel (czasami niecharakterystycznych) dolegliwości, i tętniaki pęknięte, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Ideą tego programu badań przesiewowych jest wychwycenie pacjentów, którzy nie mają świadomości tej choroby. Wychwycenie tętniaka aorty na wczesnym etapie istotnie zmniejsza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Badanie w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Doktor podkreśla, że doprowadzenie do stanu objawowego w tej chorobie jest już zagrożeniem. A w przypadku pęknięcia tętniaka aorty, śmiertelność sięga nawet 40-60 procent.

- To są bardzo dramatyczne sytuacje i właśnie chcemy ich uniknąć - mówi doktor.

A pomóc w tym może ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej realizowany w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Już po raz trzeci. W poprzednich dwóch edycjach wykryto w nim tętniaki u 52 pacjentów, a przebadano 1175.

- Jest to badanie krótkie, trwa około 10 minut - mówi lek. med. Mateusz Motyliński z SPWSZ w Szczecinie. - To program badań przesiewowych, więc nie wymagamy skierowania od lekarza rodzinnego. Jest to też badanie bezpłatne. Przeprowadzane jest przez specjalistów chirurgii naczyniowej z naszego oddziału. Wykonywane przy pomocy aparatu USG - oceniany jest odcinek aorty brzusznej razem z tętnicami biodrowymi. W przypadku odnalezienia patologicznego poszerzenia tych tętnic, pacjenci od razu są kierowani do poradni chirurgii naczyniowej, gdzie są objęci dalszą opieką. Na miejscu ustalamy termin przyjęcia - pierwszorazowa wizyta jest w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W zależności od rozmiaru wykrytego tętniaka, pacjenci są dalej obserwowani bądź kierowani na dalsze, bardziej szczegółowe badania, w celu późniejszej kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Dla kogo program profilaktyczny

Program jest skierowany do osób powyżej 65. roku życia, które mają trzy z pięciu dodatkowych czynników ryzyka. Dodatkowe czynniki ryzyka to: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie, hiperlipidemia (zaburzenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów ), płeć męska. Program jest kierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Tętniak aorty stanowi jednak ogromne zagrożenie szczególnie dla mężczyzn - występuje u nich znacznie częściej niż u kobiet.

Rejestracja odbywa się przez ogólnopolską infolinię. Ta już działa (w dni powszednie, w godz. 10-18), nr tel.: 22 213 90 86. Same badania mają ruszyć w szpitalu przy ul. Arkońskiej w przyszłym tygodniu. Będą wykonywane w budynku C, na 1 piętrze (wejście od strony parku) po godzinie 15. ©℗

Agnieszka Spirydowicz