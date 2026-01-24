Atrakcje 34. Finału WOŚP

W niedzielę zagra 34. Finał WOŚP. W całej Polsce odbędą się imprezy i licytacje, których celem będzie zebranie pieniędzy na choroby układu pokarmowego u dzieci. Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Już w tę niedzielę 25 stycznia kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – największej, corocznej akcji charytatywnej w Polsce. Szczecińskie sztaby przygotowały w tym roku wiele atrakcji. 34. edycja wydarzenia zbiera środki na leczenie i diagnostykę chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Hasło przewodnie brzmi: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

W tym roku największa impreza w ramach Orkiestry odbędzie się na Zamku Książąt Pomorskich i przygotowuje ją Urząd Marszałkowski. W programie między innymi: zwiedzanie zamku z przewodnikami, koncerty Chóru Dziecięcego Polka, Dżamani czy Bloco Pomerania, strefa zdrowia, pokaz poloneza z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie, pokaz iluminacji i tradycyjne „światełko do nieba”.

Swój program wydarzeń przygotowały także: Nowa Dekadencja i Dom Kultury Słowianin. Uczestnicy mogą liczyć między innymi na: koncerty, pokazy artystyczne i przede wszystkim licytacje. W Piwnicy Kany trwa zbiórka książek, które trafia na kiermasz i wesprą WOŚP.

Atrakcje przygotowuje także Centrum Handlowe Galaxy, w tym m.in. odśpiewanie hymnu WOŚP, pokazy tańca, koncerty, występy wokalne, prezentacje sportowe i zabawy dla dzieci.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra również na północy Szczecina w obiekcie sportowym OSK Hutnik Szczecin przy ul. Nehringa 69. W programie: strefy: artystyczna, animacji, militarna, gastronomiczna, ratowników, pojazdów, i z fantami.

W trakcie szczecińskiego finału WOŚP można wziąć udział w licytacjach. Prezydent Szczecina wystawił na aukcję możliwość rozegrania meczu tenisowego z duetem Piotr Krzystek i Marcin Matkowski oraz dwuosobowe zaproszenie VIP na turniej tenisowy Invest in Szczecin Open 2026. Zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski na aukcję przekazał kolekcjonerski model autobusu z klocków LEGO – miniaturowy Solaris Urbino 12 electric. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz wystawił artefakt Pomorza Zachodniego ze Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace. Przekazał także przedmioty do lokalnych sztabów: do Połczyna-Zdroju serię książek Marka Stellara z autografem, do Drawna vouchery do Opery na Zamku, a do Gryfina koszulkę siatkarek Chemika Police z podpisami zawodniczek. Swoja licytacje ma także wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Zwycięzca aukcji wybierze się z nim na spacer z psem i kawę.

Do jednych z ciekawszych licytacji należy niewątpliwie spacer śladami Sydoni z pisarką Elżbietą Cherezińską i przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem. Politechnika Morska proponuje udział w symulacji kryzysowych sytuacji na morzu inspirowanej historią „Heweliusza”. ©℗

