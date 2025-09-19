90 km/h na hulajnodze. Policyjny pościg za nastolatkiem

Fot. Policja

Policjanci podczas rutynowego patrolu zatrzymali 15-latka, który swoją jazdą na hulajnodze elektrycznej stworzył poważne zagrożenie dla siebie, pasażerki oraz innych uczestników ruchu. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Zwycięstwa i Jedności w Koszalinie.

Co więcej, podczas sprawdzania hulajnogi funkcjonariusze ujawnili, że jej maksymalna prędkość wynosi… 90 km/h.

Do policyjnego pościgu doszło w Koszalinie. Funkcjonariusze zauważyli, jak młody chłopak przewozi drugą osobę na hulajnodze i porusza się wzdłuż przejścia dla pieszych.

„Na sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu nie zareagował, przeciwnie – przyspieszył i próbował uciec. W trakcie szaleńczego manewru wjechał wprost pod nogi grupy pieszych, którzy musieli ratować się zejściem z chodnika. Ostatecznie ucieczka zakończyła się fiaskiem – policjanci w podjętym pościgu zatrzymali nastolatka” - relacjonuje przebieg zdarzenia policja.

Kierującym okazał się 15-latek z Koszalina. Towarzyszyła mu rówieśniczka. Oboje nie mieli kasków. Żadne z nich nie miało też wymaganych uprawnień.

Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego.

