90 km/h na hulajnodze. Policyjny pościg za nastolatkiem
Data publikacji: 19 września 2025 r. 11:19
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 12:12
Policjanci podczas rutynowego patrolu zatrzymali 15-latka, który swoją jazdą na hulajnodze elektrycznej stworzył poważne zagrożenie dla siebie, pasażerki oraz innych uczestników ruchu. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Zwycięstwa i Jedności w Koszalinie.
Co więcej, podczas sprawdzania hulajnogi funkcjonariusze ujawnili, że jej maksymalna prędkość wynosi… 90 km/h.
Do policyjnego pościgu doszło w Koszalinie. Funkcjonariusze zauważyli, jak młody chłopak przewozi drugą osobę na hulajnodze i porusza się wzdłuż przejścia dla pieszych.
„Na sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu nie zareagował, przeciwnie – przyspieszył i próbował uciec. W trakcie szaleńczego manewru wjechał wprost pod nogi grupy pieszych, którzy musieli ratować się zejściem z chodnika. Ostatecznie ucieczka zakończyła się fiaskiem – policjanci w podjętym pościgu zatrzymali nastolatka” - relacjonuje przebieg zdarzenia policja.
Kierującym okazał się 15-latek z Koszalina. Towarzyszyła mu rówieśniczka. Oboje nie mieli kasków. Żadne z nich nie miało też wymaganych uprawnień.
Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego.
2025-09-19 11:57:48
Czyli tytuł nie powinien brzmieć ""90 km/h na hulajnodze" - co sugerowałoby ucieczkę z taką prędkością, tylko "pościg za hulajnogą, która może osiągać 90 km/h". Swoją drogą, ciekawe jak policjanci sprawdzili ten parametr - mieli mobilną hamownię, zabrali hulajnogę poza miasto na testy, czy może zasugerowali się najwyższą liczbą z prędkościomierza.
spr
2025-09-19 11:51:53
Uprawnienia do kierowania skuterem elektrycznym - taka odblokowana hulajnoga powinna być zarejestrowana, mieć przegląd, a jej użytkownik prawo jazdy (lub karte motorowerową jak nie przekracza pewnej mocy - ale przy 90kmph na pewno prawo jazdy). Pomijam że wiecej niz 30 na hulanodze bez kasku to próba samobójcza, ale czemu pomiędzy innymi ludźmi - np Twoim lub moimi dziećmi na chodniku? Jak Ci dziecko/żone zamieni w kaleke to rozumiem, że pójdziesz porozmawiać z ich rodzicami?
A pasażerka
2025-09-19 11:32:13
do czego miała mieć uprawnienia? Chyba do samodzielnej (bez rodziców) rozmowy z milicjantami? Poza tym ta lekkość kierowania wniosków do sądu w sprawach gów.o wagi też budzi sprzeciw. Dzieci są rodziców, a nie urzędników i to rodzicom należy przedstawiać ewentualne zastrzeżenia. Spragnieni Jugendamtów? To wypad do Niemiec czy Norwegii! To ich tradycja, a nie nasza.
