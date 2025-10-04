76 interwencji strażaków przy usuwaniu wiatrołomów w regionie

W sobotę do południa zachodniopomorscy strażacy odnotowali 76 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów do usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew było w powiatach koszalińskim i goleniowskim.

Informacje o pracy strażaków przy wiatrołomach przekazał w sobotę w południe rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

- W związku z silnym wiatrem, który występuje dzisiaj w naszym województwie, od godziny 8 do godz. 12 odnotowaliśmy 76 zdarzeń zakwalifikowanych jako atmosferyczne – przekazał Schacht.

Najwięcej pracy mieli strażacy z powiatu koszalińskiego - 13 interwencji oraz goleniowskiego - 11. Rzecznik KW PSP poinformował, że działania strażaków związane są głównie z usuwaniem powalonych drzew, połamanych konarów. - Nie ma osób poszkodowanych – podsumował Schacht.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przez całą sobotę na zachodzie Polski spodziewany jest silny wiatr, w porywach do 65 km/h, i opady deszczu. IMiGW wydał również ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 75 proc. Alerty potrwają do sobotniego wieczoru.(PAP)

