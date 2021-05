300 dni na projekt. Nowe życie placu: krok ku przyszłości

Sporo ponad pół miliona złotych będzie kosztowała nowa dokumentacja przebudowy pl. Orła Białego. Wykona ją - na zlecenie szczecińskiego magistratu - warszawska pracownia Palmett. Na realizację zamówienia będzie miała 300 dni.

Formalnie chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja pl. Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat, pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”. O jej wykonanie ubiegały się trzy pracownie projektowe: LPW z Katowic, „Maki architekci” z Krakowa i Palmett z Warszawy. Wygrała oferta architektów ze stolicy, mimo że opiewała na kwotę 587 202 zł, czyli znacznie większą niż zamawiający planował wydać na realizację tego zadania - 410 tys. złotych. Centrum Informacji Miasta nie tłumaczy dlaczego nie wybrano najtańszej - opiewającej na niewiele ponad 369 tys. zł - z Krakowa.



- Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. cena, wysokość kary umownej, częstotliwość spotkań z zamawiającym - przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Wykonawca będzie miał 300 dni od dnia zawarcia umowy na przekazanie kompletu dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, pozwalającymi na realizację zamierzenia budowlanego.

Przypomnijmy: górny taras Starego Miasta ma się zmienić zgodnie z oczekiwaniami szczecinian, których preferencje jasno wynikały z zakończonego jeszcze przed pandemią procesu prototypowania: „Miejsce przyjazne pieszym, z zachowaną zielenią i elementami historycznymi”. Dlatego pl. Orła Białego będzie przestrzenią publiczną z ograniczonym do minimum ruchem samochodowym z wyjątkiem dostaw do lokali gastronomicznych, dojazdów do posesji posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, dojazdu dla służb). Z zachowanym historycznym wyglądem oraz charakterem.

Dlatego w części północnej z fontanną w centralnym punkcie oraz obszarem w zachodniej części - na przedłużeniu ul. Staromłyńskiej, a przed siedzibami Akademii Sztuki oraz banków - ma się znaleźć „przestrzeń zapewniająca dogodne warunki dla realizacji wydarzeń społecznych i kulturalnych, a także funkcjonowania lokali użytkowych w parterach budynków”. Natomiast południowa - obecnie zielona część placu - zostanie zachowana także na fragmencie „odzwierciedlającym zarys dawnego kwartału zabudowy”.

- W części południowej ma znaleźć się również niska scena - dodaje Paulina Łątka z CIM. -

We wschodniej części zaplanowano deptak łączący dawne rynki: Koński i Węglowy, który, podobnie jak historyczna ulica Koński Kierat, zapewni obsługę lokali użytkowych w parterach budynków. Projektant będzie musiał również zadbać o nowe zakomponowanie grupy rzeźbiarskiej, obejmującej pomnik Flory i dwie wazy, zdobiące wcześniej fasadę dawnego Pałacu Grumbkowa - dzisiejszej siedziby Akademii Sztuki, w sposób umożliwiający percepcję wspólnie z elewacją Pałacu pod Globusem.

Dotychczas przeprowadzane konkursy akurat na zagospodarowanie pl. Orła Białego wypadały fatalnie: dwa pierwsze nie doczekały się realizacji, a wynik trzeciego - w aurze skandalu - został unieważniony. Jak będzie tym razem? Przekonamy się dopiero w przyszłym roku. ©℗

A. NALEWAJKO