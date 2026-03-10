Wspomnienie. Odszedł „Kiero"

Świętej Pamięci Jerzy "Kiero" Orłowski. Fot. archiwum

9 kwietnia odszedł urodzony 22 kwietnia w Wilnie ŚP Jerzy „Kiero" Orłowski, przez bardzo wiele lat pełniący funkcję kierownika drużyny w wielu zachodniopomorskich klubach piłkarskich, w tym w ekstraklasowej Pogoni Szczecin, a najdłużej w szczecińskiej Arkonii, ale także m.in. w Świcie Skolwin, Hutniku Szczecin oraz ostatnio w Mierzyniance Mierzyn. Przez pewien czas pracował też w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, prawdopodobnie o godz. 14.15 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

