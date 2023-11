Tysiąc uczestników w czwartej edycji

W piątek 10 listopada ruszyła czwarta edycja projektu pt: „Trenuję z Radkiem Janukiewiczem”. Celem wydarzenia jest praca nad aktywnością fizyczną wśród najmłodszych mieszkańców Szczecina, a pierwszym odwiedzonym miejscem było Przedszkole Publiczne nr 33, mieszczące się przy ul. Ks. P. Ściegiennego 65.

Jest to inicjatywa, która została objęta mecenatem miasta Szczecin. Plany tegorocznej akcji są ambitne, o czym porozmawialiśmy z głównym bohaterem wydarzenia – Radosławem Janukiewiczem.

Można powiedzieć, że wciągnął pan się w ten projekt?

– Rzeczywiście. W 2021 roku mieliśmy pierwszą edycję, a w tym roku mamy ambitny plan, aby w wydarzeniu uczestniczyło około 1000 dzieci. Na wiosnę ponownie chcemy zorganizować taką akcję wśród najmłodszych w szkołach i przedszkolach.

Ile szkół chce pan odwiedzić?

– Cały projekt jest zaplanowany na miesiąc listopad i w tym okresie chcemy dotrzeć do 10 szkół lub przedszkoli.

Jak dzieci podchodzą do tej zabawy?

– Im młodsze dzieci, tym bardziej są zaangażowane w wykonywanie ćwiczeń. Jeżeli nie będziemy robić takich działań teraz, to w starszym wieku będą one rzadziej podejmować aktywność sportową. Dzisiaj najmłodsi mają inne zainteresowania, ale i zagrożenia, które ja miałem 20 lat temu. Niech to będzie przykład dla innych klubów i sportowców z różnych dziedzin.

Pan na co dzień zajmuje się pracą z młodzieżą?

– W Akademiach pracuje ze starszymi dziećmi, również z młodzieżą, ale tam jest nakierowanie na konkretną dyscyplinę sportową, którą kochają, czyli piłkę nożną. Jeśli chodzi o tą inicjatywę, to najważniejsze jest to, żeby dzieci chciały się ruszać i złapały tzw. bakcyla na jakąkolwiek aktywność sportową. Robimy treningi ogólnorozwojowe, jest dużo zabawy i to jest najistotniejsze.

Czy obecnie dzieci zdrowiej się odżywiają?

Dzieci są coraz bardziej świadome tego, że powinny sięgać po zdrowe warzywa i owoce oraz pić wodę. Oczywiście największą rolę odgrywają tutaj rodzice, ale też placówki szkolne i przedszkolne. Na tym poziomie jest bardzo dobra edukacja, a my możemy utwierdzić je w przekonaniu, że warto prowadzić zdrowy tryb życia. ©℗

Dziękujemy za rozmowę

Paweł REICHELT