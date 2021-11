Tenis stołowy. W Szczecinie, Sianowie i Czechach

Za nami trzeci turniej amatorów w Fabryce Energii. W klasyfikacji ogólnej prowadzą: Wojciech Dzięgielewski i Cezary Grygoruk, którzy mają taką samą liczbę punktów. Na trzecie miejsce awansowała Barbara Rosa. Zawody odbywają się co niedzielę, w Fabryce Energii przy ul. Łukasińskiego 110. Wpisowe wynosi 20 zł. Zapraszamy.

- Turniej się rozwija. Ostatnio było 18 osób, a w minioną niedzielę już 28. Najmłodszy zawodnik miał 12 lat, a najstarszy 77. Obecnie jest 10 stołów do gry, ale za dwa tygodnie powinno ich być 20. Wszystko przebiega sprawnie i nie ma przestojów w grze - opisuje rozgrywki organizator zabawy i grający trener Top-Spinu Szczecin Rafał Buczek.

SKST Plus Hodonin, w składzie z Natalią Partyką, zakwalifikował się do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Czeski zespół w grupie B pokonał Girbau-Vic TT 3:1, TTC Novi Sad 3:1 i przegrał z Metz TT 2:3. W najlepszym występie Natalia Partyka wygrała z byłą Mistrzynią Europy w singlu Wu Jiaduo (Metz TT) 3:1. Poniosła też porażki z Sofią-Xuan Zhang 1:3 i Tijaną Jokić 1:3.

W niedzielę w Sianowie rozegrany został II WTK w kategorii junior.

Zwycięzcami zostali Oliwia Będzik (Griffin's Spin Szczecin) oraz Hubert Wajda (Visonex Wierzbięcin) i to oni będą nas reprezentować w grudniu podczas II Grand Prix Polski Juniorów w Ostródzie.

- Jeżeli chodzi o poziom juniorek w naszym województwie, to nie jest on zbyt błyskotliwy. Sukcesem podczas turnieju w Ostródzie będzie wyjście z grupy. Natomiast wśród chłopców wejście do najlepszej szesnastki. Jak widać po wynikach eliminacji, dominowali w nich zawodnicy Visonex-u Wierzbięcin, którzy uplasowali się na podium i możliwe, że przyjadą na eliminacje, które poprzedzają turniej główny - zakończył R. Buczek.

Na zdjęciu: Od lewej: Oliwia Będzik, Samanta Muca, Julia Zoring, Magda Idzik

Fot. Piotr Bochnacki