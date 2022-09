Tenis Stołowy. Turnieje w Bierzwniku i Stepnicy

W sobotę (17 września) rozegrany został w Bierzwniku, I WTK Żaków. Wśród żaków wygrał Wojciech Celoch (Chrobry Międzyzdroje), drugi był Antoni Antończak (Teniga Szczecin), a trzeci Wojciech Działak (Iskra Łasko). Wśród żaczek zwyciężyła Dorota Plonder (Sucha Koszalińska), druga była Martyna Makowczyńska (Chrobry Międzyzdroje), a trzecia Helena Gazicka (Sucha Koszalińska). Już wcześniej zapewniony udział w Grand Prix Polski miała Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje). Zwycięzcy uzyskali awans na I GPP, które odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim w dniach 30.09 - 02.10.

- W turnieju udział wzięło 19 chłopców i 15 dziewczynek, z tego 15, to zawodnicy Tenigi Szczecin. Wśród dziewczynek kilka osób odbiega poziomem od reszty zawodniczek - opisał turniej w Bierzwniku Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

W niedzielę 18. września rozegrany został w Stepnicy, I WTK Juniorów i Juniorek. Wśród juniorek najlepsza była Oliwia Będzik (Champion Police), druga Julia Zornig (STS Dębno), a trzecie miejsce zajęła Justyna Chudyniecka (Zalew Stepnica). Wśród juniorów wygrał Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice), drugi był Krzysztof Majewski (KTS Koszalinianin Koszalin), a trzeci Łukasz Koper (KTS Koszalinianin Koszalin).

- Poziom zgodny z oczekiwaniami, jeżeli chodzi o nasze województwo. Zwycięzcy uzyskali awans do I Grand Prix Polski Juniorów, które odbędzie się w Gliwicach w dniach 30 września - 2 października - opisał wyniki w Stepnicy R. Buczek.

###

W meczu I ligi kobiet grupy północnej rozegranym w sobotę 17. września, Chrobry Międzyzdroje przegrał na wyjeździe z zespołem Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński 2:8.

- Ciężki mecz wyjazdowy. Cenna wygrana Pauliny Knyszewskiej i punkt zdobyty przez Joannę Kiedrowską, która pokonała dziewięcioletnią Milenę Stefanowicz. Po dwóch kolejkach dziewczyny z Chrobrego są na ostatnim miejscu w tabeli i sytuacja jest nieciekawa - opisał mecz w Lidzbarku Warmińskim R. Buczek.

###

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej rozegranym w sobotę 17. września, Darz Bór Karnieszewice wygrał na wyjeździe z zespołem Energa Morliny Ostróda II 9:1.



- Marcin Woskowicz przegrał swój mecz z Piotrem Michalskim, który zagrał bardzo dobre spotkanie, a wynik tego pojedynku jest niespodzianką. Karnieszewice z kompletem punktów prowadzą w tabeli – opisał mecz w Ostródzie R. Buczek.

###

W miniony weekend grała również II liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. Wyniki: UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 4:6, UKS Nałęcz Majster Ostroróg - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 5:5, UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg - Griffin’s Spin 2:8, UKS Nałęcz Majster Ostroróg - Griffin’s Spin 3:7.

- Dość znaczące i wyraźne zwycięstwa zespołu Griffin's Spin. Cieszy wygrana i remis drużyny z Wierzbięcina, co dużo im daję, jeżeli chodzi o układ tabeli. Komplet punktów w obydwu spotkaniach ponownie zdobyli Bartosz Jemilianowicz i Konrad Lisek - opisał wyniki II ligi R. Buczek.

###

W dniach 17-18 września 2022 r., odbyło się w Międzyzdrojach I Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym. W zawodach grali aktywni zawodnicy z całej Polski, w wieku 40+. Kolejny raz organizatorem turnieju był klub Griffin's Spin, a do Międzyzdrojów przyjechało aż 227 zawodniczek i zawodników, co potwierdza, że weterani tenisa stołowego chętnie wracają do naszego województwa. W kategorii pań 40-49 lat, Dorota Borkowska zajęła miejsce drugie, a Karin Kmiecik miejsce 3-4. Obie reprezentowały Szczecin. W kategorii mężczyzn 65-69 lat, 5-6 miejsce zajął Andrzej Krawczyk (Szczecinek), zaś w kategorii wiekowej 70-74 lat, zawody wygrał Janusz Żukowski (Szczecin).

- Griffin's Spin wziął na siebie ciężar tego zadania i znakomicie się z niego wywiązał. Brawa dla Janusza Żakowskiego. Jest to sukces zawodnika, który wygrał w mocno obsadzonej stawce, gdzie wystąpiło 20-stu zawodników - podsumował Grand Prix R. Buczek.

###

W dniach 17-18 września w Gdańsku, Paweł Mazuryk z klubu Griffin's Spin rywalizował w I Grand Prix Polski Niepełnosprawnych. Świetny występ Pawła zaowocował zdobyciem srebrnego medalu w klasie 8. W finale lepszy okazał się Piotr Grudzień (ZSR Start Zielona Góra), który zwyciężył 3:1.

###

Za nami V turniej FETS sezonu 2022/2023. W minioną niedzielę 18. września zwyciężył Jacek But, drugi był Stanislav Hlobil, a trzecie miejsce zajął Cezary Grygoruk. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110 (Fabryka Energii).

- Na turniej przybyło 23 graczy. Zawody trwały prawie pięć godzin i myślę, że każdy się nagrał. Poziom rozgrywek jest coraz wyższy. Bardzo zacięta rywalizacja w finale A, o zwycięstwie zadecydowała dyspozycja dnia. Zapraszamy na kolejne turnieje - zakończył R. Buczek.

Na niedzielny, amatorski turniej tenisa stołowego można się zapisać przez stronę: www.czasnarozrywke.pl. (Tenis stołowy - zachodniopomorskie). Zapisy trwają do soboty, do godziny 19.00.

PR