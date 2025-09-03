Tenis stołowy. 190 turnieju FETS i wielu dobrych zawodników

W Fabryce Energii rozegrano 190 turniej FETS i pierwszy pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło aż 46 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych".

Jest to format rozgrywek, w którym zawodnik po drugiej przegranej wyeliminowany jest z turnieju. Pozwala to uczestnikom na przegranie jednego spotkania, ale nadal mają szansę na zwycięstwo.

Zawody wygrał Rafał Szarycki (Champion Police), drugi był Jakub Makutynowicz (SALOS Szczecin), a trzeci Mykhailo Myronenko (Griffin's-Spin Szczecin). Tuż za podium uplasował się Michał Szymański (Top-Spin Szczecin), zwycięzca poprzedniej edycji.

- Niedzielny turniej okazał się naprawdę wyjątkowym doświadczeniem - powiedział po zwycięstwie Rafał Szarycki. - Atmosfera podczas rywalizacji była świetna, wszyscy grali ambitnie, ale w duchu sportowej walki. Poziom rozgrywek był wysoki, więc każdy mecz wymagał maksymalnej koncentracji. Moim głównym oczekiwaniem było zwycięstwo i choć w półfinale przegrałem mecz, to udało mi się wygrać cały turniej. To sprawiło, że zwycięstwo smakowało jeszcze lepiej, bo zostało wywalczone pomimo przeciwności losu.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 191 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

###

W najbliższy weekend rozegrane zostaną w Międzyzdrojach:

6 września - I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów.

7 września - I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów.

Organizatorami zawodów są: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i Chrobry Międzyzdroje.

W niedzielę o godz. 10 odbędzie się w Międzyzdrojach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego w sprawie zmiany siedziby związku i co za tym idzie, zmiany statutu ZPZTS. ©℗ (PR)