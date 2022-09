Tenis. Rosyjska inwazja na Szczecin

O corocznych turniejach tenisowych Pekao Szczecin Open pisaliśmy zwykle w superlatywach i chcielibyśmy to kontynuować, ale co zrobić, gdy mimo bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę - z niesamowitymi okrucieństwami, do których jakbyśmy przywykali - w tegorocznej imprezie wystąpiło dwóch Rosjan, a ponadto rosyjski debel? Godząc się z tym, to jakby potwierdzać rosyjską narrację, że za naszą wschodnią granicą nic się złego nie dzieje, nie ma wojny, a co najwyżej „wewnętrzna operacja specjalna".

Występ Rosjan wymusiło ATP, ale czy w takim razie nie lepiej było zrezygnować z imprezy, albo ją przerwać? To byłoby złe, ale jednak mniejsze zło. Tu mamy sportowe emocje, rozrywkę i zabawę, ale Tam cierpią i giną ludzie! Można zrobić turniej bez ATP, z młodymi zawodnikami ze Szczecina (teraz zagrał tylko jeden szczecinianin i w eliminacjach odpadł z Rosjaninem!) i Polski, z Niemiec, Szwecji, Danii, Czech i Słowacji oraz Ukrainy czy innych państw. Teraz to już za późno, ale warto pomyśleć o tym przed przyszłorocznych, jubileuszowym 30. Pekao Szczecin Open.

Ale może za rok nie będzie już tej krwawej wojny? Oby tak było! Wtedy będzie można zrobić normalny, porządny turniej jak przed laty i bez wyrzutów sumienia... Czy aby na pewno? Zastanówmy się, czy warto zadawać się z totalnie skompromitowaną organizację, jaką w okresie ukraińskiej wojny okazała się ATP (podobnie zresztą jak w kobiecym tenisie WTA)? Przecież tenisowi decydenci kompletnie nie przejmują się krwawą tragedią jaka dotknęła Ukrainę. A czy motywem ich działania są prorosyjskie sympatie, czy żądza pieniądza? To już naprawdę mniej istotne...

Jeszcze nim UEFA i FIFA podjęły decyzję w sprawie Rosji, PZPN oświadczył, że nasi piłkarze nie pojadą na baraż do Moskwy. Być może to polskie stanowisko pomogło w uchwaleniu sankcji. W tenisie też posłuchajmy sumienia i działajmy jak serce nakazuje! (mij)