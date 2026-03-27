Teni stołowy. 218. Turniej FETS

W Fabryce Energii rozegrano 218 turniej FETS i dziewiąty pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 43 zawodników.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Karol Mętel, a trzeci Mykhailo Myronenko. Tuż za podium uplasował się Wojciech Kuc.

W tym samym czasie rozegrano turniej dla dzieci pn. "FETS Kids 5", w którym wystąpiło 24 uczestników. Rozgrywki wygrał Marcel Paluch, drugi był Jakub Fabiańczyk, a trzeci Antoni Grankowski. Tuż za podium uplasował się Bartosz Starachowski.

W obydwu turniejach udział wzięło wielu zawodników z klubu Mewa Resko.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 219 turniej FETS. Cykl turniejów FETS podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy: czasnarozrywke.pl->tenis stołowy.

