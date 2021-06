Sporty motorowodne. Jacek Kołpaczyński broni srebra

Podczas nadchodzącego weekendu w Chodzieży odbędzie się I eliminacja międzynarodowych mistrzostw Polski, w której Szczecin reprezentantował będzie ubiegłoroczny wicemistrz kraju w klasie GT-30 - Jacek Kołpaczyński (Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Ślizg).

Utalentowany zawodnik, wielokrotny mistrz Polski, w swojej długiej karierze motorowodnej w 2014 roku zdobył szóste miejsce w mistrzostwach świata oraz czwarte miejsce w mistrzostwach Europy.

- W naszym klubie, czyli Ślizgu, mającym przystań przy Bulwarze Gdańskim, ciągle czekamy na nowych zawodników ze Szczecina, którzy mogą zdobyć uprawnienia motorowodne i licencję zawodnika - powiedział komandor Ślizgu Stanisław Kołpaczyński. - Klub posiada wolne łodzie wyścigowe do klasy GT-30 i klasy GT-15 oraz dla klasy młodzieżowej w wieku od 14 do 16 lat. Posiadamy własną przystań z pomostami nad Kanałem Parnickim. Ostatnie lata to wielka posuch w pozyskaniu nowych zawodników i upadek klubów z grodu Gryfa jak Delfin czy LOK. Czekamy więc na nowych adeptów, a najbliższe szkolenie rozpocznie się już na początku lipca. Zapraszamy chętnych na stronę internetową klubu: www.centrummotorowodne.eu/zakładka ŚLIZG. Zainteresowani mogą też wysłać e-mail na adres: slizg@hot.pl lub porozmawiać ze mną telefonicznie, dzwoniąc na numer: 604-080-774. ©℗

(mij)