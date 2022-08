Siatkówka. Dziś Polska gra z USA

Podczas rozgrywanych w Polsce i na Słowenii mistrzostw świata siatkarzy, Biało-Czerwoni pokonali w katowickim Spodku Bułgarię i Meksyk, a dziś o godz. 20.30 w tym samym miejscu zmierzą się z USA i będzie to mecz o I miejsce w grupie oraz rewanż za niedawną porażkę naszej drużyny w Lidze Narodów (transmisja w TVP 1).

Polska - Bułgaria 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)

Polska: Janusz 1, Śliwka 9, Kochanowski 9, Kurek 13, Semeniuk 16, Bieniek 11, Zatorski (libero) oraz Kaczmarek 1, Łomacz, Kwolek

Polska - Meksyk 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

Polska: Janusz, Śliwka 3, Kochanowski 2, Kurek 3, Semeniuk 5, Bieniek 6, Zatorski (libero) oraz Łomacz 1, Kaczmarek 8, Kłos 5, Fornal 11, Popiwczak (libero), Kwolek 3, Poręba 6

48 lat temu Polska ostatni raz zmierzyła się z Meksykiem w mistrzostwach świata, wygrała 3:1, by później osiągnąć największy wówczas sukces, jakim był złoty medal, pierwszy w historii. Wtedy dopiero wchodziliśmy do światowej czołówki, dziś jesteśmy na jej szczycie. Po spotkaniu z Meksykiem kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek, były siatkarz Stoczni Szczecin, powiedział na portalu PZPS:

„Wcale nie jest łatwo grać z takimi zespołami jak Meksyk. To, co na pewno cieszy, że mogli zagrać zawodnicy inni, niż ci z podstawowej szóstki. Mogli poczuć tę halę i atmosferę mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku nie miała nic do stracenia, wyszła na to spotkanie skoncentrowana i pokazała parę ciekawych akcji. Ci zawodnicy nie mają aż tak dobrych warunków fizycznych, więc muszą wykorzystywać inne elementy. Na pewno gra przed wspaniałą polską publicznością przyniosła im wiele radości".

