Siatkówka. Chemik wyrzucony z Pucharu Polski

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź jako ostatni zespół awansował do turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski. Łodzianki w środowym ćwierćfinale pokonały LOTTO Chemika Police 3:1 i 7 lutego w półfinale Pucharu Polski zmierzą się z Developresem Rzeszów. Druga parę półfinałową tworzą BKS Bielsko-Biała i MKS Kalisz.

Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police 3:1 (26:16, 25:17, 20:25, 25:15)

LOTTO Chemik: Różyńska, Mędrzyk, Gierszewska, Partyka, Orzoł, Rybak-Czyrniańska, Nowak (libero) oraz Hewelt, Koput, Grabowska, Przybyło, Ropela-Puzdrowska.

Mecz w Łodzi od początku przebiegał pod dyktando wicelidera Tauron Ligi. Łodzianki w I secie miały ponad 50-procentową skuteczność ataku. Dobrą grę w ofensywie kontynuowały w II partii. Chemik dopiero w III odsłonie postawił się faworyzowanym rywalkom. To jednak było wszystko, co Chemik był w stanie ugrać w Łodzi.

Już w poniedziałek oba zespoły znów spotkają się na parkiecie. Tym razem powalczą o punkty w Tauron Lidze w Szczecinie. (woj)

