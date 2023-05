Po co komu znaki? Kierowcy wiedzą lepiej

Obecnie ul. Owocową można jechać tylko w dół - od strony al. 3 Maja w kierunku ul. Nowej. Tam skręcamy w lewo, gdzie stosując się do znaków i barierek jedziemy w kierunku Bramy Portowej lewym pasem. Na prawy wracamy przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową. Z kolei od Bramy Portowej można ul. Dworcową dojechać jedynie do ul. Korzeniowskiego, gdzie barierki i znaki nakazują skręt w prawo. Odpowiednia informacja znajduje się już wcześniej, choćby na wysokości Posejdona.

Komentarze

Kurs nauki jazdy 2023-05-07 11:24:27 Po co idziemy na kurs nauki jazdy , czekam na prawdziwe odpowiedzi , a nie ironiczne lub żadne , czy znajdzie się ktoś odważny tzn Wojtek pisze kierowcy są zmęczeni tekst małego dziecka , jest komunikacja autobusy , tramwaje można korzystać , trochę ruchu nie zaszkodzi . Odpowiadam oznakowanie zaskakuje , dziecko ma oczy zamknięte jak kierowca , tak się tłumaczyć to kpina , mieszkaniec piszesz gdzie jest policja , i bez nich nie potrafisz żyć i funkcjonować a może gdzie jest twoja mama , tata

Też kierowca 2023-05-07 11:00:52 Wcale się nie dziwię kierowcom! Skoro nie można normalnie się po mieście poruszać, to głupie zakazy trzeba ignorować!

Obserwa 2023-05-07 10:59:14 Dantejskie sceny dzieją się pod Hanza Tower na nowej uliczce między Odzieżową a CH Fala. Auta parkują byle jak i na trawniku, a przejazd ledwo na jeden kierunek jazdy. Jadą w ubu kierunkach... Korkują się, trąbią, a mieszkańcy płaczą. Znaki drogowe stoją kompletnie bez sensu zagrażając bezpieczeństwu.

Myśl 2023-05-07 10:53:16 Faktycznie, po co takie znaki nad barierkami. W barierki raczej nikt nie wjedzie. Znaki powinny być ustawione przy jezdni, na którą jest zakaz wjazdu. Wcześniej na skrzyżowaniach, zakazy skrętu czy jazdy na wprost, ewentualnie znak 'droga bez przejazdu'.

Edek 2023-05-07 09:58:37 Orgsnizatodzg ruchu sami są sobie winni. Ciągle zmiany, zakazy itd. Miasto w ogóle nie jest przejezdne. Skoro masowo kierowcy ignorują tę paranoję w organizacji ruchu to znaczy że coś jest z nią nie tak. Zamiast karać kierowców, może zacząć karać tych co bezmyślnie non stop rozkopują wszystko, a później nie są w stanie dopilnować, żeby remont był przeprowadzony sprawnie albo żeby w ogóle ktoś tam pracował. Najłatwiej porozstawiać barierki i głupie nakazy i zakazy.

Więcej... 2023-05-07 09:54:12 - Zwiększyć liczbę rozkopanych ulic ! Miasto wytrzyma do następnego asfaltowania. - Ale kiedy planujemy następne asfaltowanie? - Wiadomo, jak skończymy Kolumba !

@Odpowiadam 2023-05-07 09:32:49 Jazda w ruchu miejskim to nie jazda VW po polu na wsi . Skoro kierowca nie potrafi się skupić na oznakowaniu poziomym i pionowym to niech odda prawo jazdy to zrobi wszystkim przysługę .99% wykroczeń to działanie z pełną premedytacją

@Wojtek @Odpowiadam 2023-05-07 09:25:59 Macie rację w 100%.

wozak szoferem 2023-05-07 09:25:46 Skoro wszyscy chcemy być Europejczykami, to może wzorem większość miast współczesnej Europy, które wykorzystują swoje monitoringi, robią fotki łamiącym przepisy drogowe szoferakom i wysyłają na adresy zamieszkania. Ze stosowną kwotą do zapłaty, a tym raczej się nie certolą z egzekucją mandatów. Jak długo będziemy jako społeczeństwo drogowych zbirów ?

mieszkaniec 2023-05-07 08:51:42 A ja się pytam gdzie jest POLICJA ? Pije kawe i je hot dog na Stacji Benzynowej czy ma długi weekend ? Walić mandaty aż się bloczek skończy bo na " pato kierowcuf" nic innego nie działa.Kierowcy wiedzą ,że są bezkarni i się śmieją w twarz

Odpowiadam 2023-05-07 08:44:57 Choć nie jeżdżę tam, po prostu oznakowanie zaskakuje kierowców, co z tego że ktoś napisze w mediach czy w internecie że są zmiany, te informacje zazwyczaj sformułowane są w sposób nieczytelny. To po prostu odfajkowanie problemu. Oznakowanie w terenie też często jest niekompletne, brakuje czytelnej alternatywy, kierowca musi skupić się na prowadzeniu pojazdu a nie rozmyślaniu o tym co ma na myśli ten który wypisuje informacje w mediach. To elementarna wiedza inzynierii ruchu, czas na reakcje!

Piotr 2023-05-07 08:37:11 Za B-2 "zakaz wjazdu" jest mandat do 5 tys. Drogówka powinna mieć tam posterunek stały.

Wojtek 2023-05-07 08:21:45 A może po prostu kierowcy w Szczecinie są już zmęczeni tym, że 3/4 śródmieścia jest rozkopane, końca tych robot nie widać, za to non stop pojawiają się nowe ograniczenia w postaci barierek czy znaków zakazu ? Skoro masowo tego nie przestrzegają, znaczy mają powody i rację. Cierpliwość społeczeństwa już się skończyła.