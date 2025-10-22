Piłka wodnna. Inauguracja odmłodzonej Arkonii Waterpolo

Czy seniorzy Arkonii pójdą w ślady juniorów, którzy przed tygodniem wygrali wszystkie mecze? Fot. Arkonia Waterpolo

W niedzielę o godz. 12 na pływalni Floating Arena nastąpi szczecińska inauguracja rozgrywek ekstraklasy piłkarzy wodnych, a Arkonia Waterpolo Szczecin zmierzy się z Waterpolo Poznań.

Przed sezonem w naszej drużynie zaszło sporo zmian, o czym poinformował nas Andrzej Zabdyr, prezes klubu i trener ekstraklasowiczów w jednej osobie.

- Odeszło od nas sporo zawodników, bo część przeszła na sportową emeryturę i nie przedłużyliśmy wypożyczeń waterpolistów z GKPW 59 Gorzów, a ponadto zrezygnowaliśmy z zatrudniania obcokrajowców i postanowiliśmy śmielej postawić na szczecińską młodzież - powiedział A. Zabdyr. - Pierwsze mecze pokażą, czy taka polityka ma sens, czy też jednak w przyszłości konieczne stanie się wzmocnienie naszej bardzo młodej drużyny.

* * *

Tydzień wcześniej waterpolowym przetarciem na Floating Arenie był pierwszy turniej mistrzostw Polski juniorów do lat 17, który zakończył się triumfem Arkonii Waterpolo. W pierwszym spotkaniu nasza drużyna prowadzona przez trenerów Andrzeja Zabdyra i Mariusza Staweckiego, zmierzyła się ze Szkołą Gortata Waterpolo Poznań zwyciężając 21:13, a najlepszym zawodnikiem był Rafał Agaciński, który zdobył 6 goli. W drugim, zaciętym meczu, szczecinianie pokonali Alfę Gorzów 23:16, a najwięcej bramek dla Arkonii zdobył Miłosz Szemel, który trafił pięć razy. Trzeci pojedynek, szczecinian z GKPW 59 Gorzów, decydował o tym, która z drużyn zajmie I miejsce po inauguracyjnej rundzie zmagań, a gospodarze wygrali 22:13, zaś kluczową postacią był Rafał Agaciński, który zdobył aż 8 bramek, w tym 4 z rzutów karnych. ©℗ (mij)

