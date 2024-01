Piłka ręczna. Wygrana z outsiderem

Piłkarki ręczne SPR Pogoni dobrze rozpoczęły Nowy Rok w Lidze Centralnej i w 9. kolejce pokonały na wyjeździe SPR Sośnicę Gliwice.

SPR Sośnica Gliwice - SPR Pogoń Szczecin 20:26 (8:12)

SPR Pogoń: Zimny, Ćwiertnia - Piotrowska 5, Koprowska 4, Zimnicka 4, Nawrocka 4, Białowąs 3, Oleśkiewicz 2, Jakóbowska 1, Niełacna 1, Włodarczyk 1, Jałowicka 1, Sikora, Jura

Od początku meczu zarysowała się przewaga Pogoni, która uciekła rywalkom na dwie, trzy bramki i pomimo otrzymania dwóch kar, w I połowie kontrolowała to spotkanie. Wynik do przerwy był bardzo niski, co było zasługą dobrze broniących bramkarek obydwu zespołów.

Po zmianie stron ożywiły się gospodynie, które bardzo szybko chciały odrobić straty. W 40. minucie przewaga szczecinianek wynosiła już tylko dwie bramki i wtedy o czas poprosiła trenerka gości - Alicja Ślęzak. Przez moment gliwiczanki zbliżyły się na odległość jednego gola (15:16) i wydawało się, że powalczą o korzystny wynik w tym spotkaniu. Ostatni kwadrans należał jednak do Dumy Pomorza, która odskoczyła na kilka bramek i odniosła pewne zwycięstwo.

Warto zaznaczyć, że ekipa z grodu Gryfa wykorzystała wszystkie rzuty karne (7/7), w czym prym wiodła Oliwia Piotrowska (4). Natomiast MVP meczu w zespole przyjezdnym wybrana została skrzydłowa - Natalia Nawrocka. Po tym spotkaniu SPR Pogoń awansowała na szóstą pozycję w tabeli. ©℗ (PR)