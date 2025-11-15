Piłka ręczna. Szczecińska Sandra przegrała w Koszalinie

W wojewódzkich derbach w Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych szczecińska Sandra uległa w Koszalinie tamtejszym gwardzistom i była to pierwsza w tym sezonie porażka Pogoni, która mimo to utrzymała się w fotelu lidera. Gwardia wygrała dopiero po raz drugi i zajmuje odległe 12. miejsce.

REKLAMA

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: KSPR GWARDIA Koszalin - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 26:24 (12:8)

POGOŃ: Daniel Makowski 1, Adam Witkowski - Dominik Nowosielski 5, Patryk Biernacki 5, Jakub Bogacz 5, Adam Biały 2, Jan Machut 2, Jakub Polok 2, Filip Kruszelnicki 2, Hubert Wiśniewski, Krzysztof Mitruczuk, Michał Klapka, Antoni Kwiatkowski

Początek emocjonującego i zaciętego spotkania był wyrównany, ale od 18. minuty zaczęła uwidaczniać się przewaga miejscowych, którzy na przerwę schodzili z 4-bramkowym prowadzeniem. Po sześciu minutach drugiej połowy był już jednak remis 13:13, a później przeważali szczecinianie, wygrywając 15:13 (po sześciu golach pod rząd!) i 17:15. Koszalinianie wyrównali na 17:17, po czym uzyskali przewagę, którego nie oddali już do końca, a momentami była ona nawet 4-bramkowa (w 57. minucie 24:20 i 25:21, a w 59. minucie 26:22). Najskuteczniejszym gwardzistą był Mykola Maliarewicz, a po 4 gole strzelili: Dawid Szcześniak i Damian Woźniak.©℗

(mij)

REKLAMA