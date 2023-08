Piłka nożna. Zwycięstwa Świtu i Vinety w III lidze

W granatowym stroju Kacper Nowak, zdobywca drugiego gola dla Świtu z rzutu karnego, który pojawił się na boisku w 56. minucie, zastępując Łukasza Świętego. Fot. Krzysztof CICHOMSKI

W piłkarskiej III lidze aż trzy zachodniopomorskie kluby rozgrywały swoje mecze w piątek i dzień ten był dość szczęśliwy, bo drużyny Świtu Skolwin i Vinety Wolin wygrały spotkania na własnych boiskach, a beniaminek, czyli zespół Floty Świnoujście, wywalczył cenny wyjazdowy remis w Gniewinie.

ŚWIT Skolwin - GEDANIA Gdańsk 2:0 (1:0); 1:0 Szymon Kapelusz (22), 2:0 Kacper Nowak (75 karny).

Szczecinianie dobrze rozpoczęli spotkanie i już w 22. minucie, po świetnym podaniu Łukasza Świętego, Szymon Kapelusz wyszedł na dobrą pozycję, ograł bramkarza gości i strzałem z kilkunastu metrów pod poprzeczkę, zdobył pierwszą bramkę. Później podopieczni trenera Piotra Klepczarka kontrolowali grę, a końcowy rezultat ustalił kwadrans przed końcem pewnym strzałem z jedenastki Kacper Nowak, dla którego był to pierwszy gol w barwach klubu ze Skolwina. Rzut karny podyktowany został za faul gdyńskiego golkipera na Przemysławie Kędziorze, za co winowajca otrzymał jeszcze żółtą kartkę.

VINETA Wolin - WIKĘD Luzino 2:1 (1:0); 1:0 Kacper Żmudź (26), 1:1 Maciej Borski (66 karny), 2:1 Szymon Emche (87).

W pierwszej połowie nieznaczną przewagę mieli gospodarze, a jej ukoronowaniem była piękna bramka po solowej akcji Kacpra Żmudzia, który minął trzech rywali i posłał piłkę w samo okienko. Później wolinianie mieli jeszcze okazje do podwyższenia wyniku. W drugiej połowie niewielką inicjatywę przejął silny fizycznie zespół beniaminka z Luzina, który zdołał wyrównać po golu z rzutu karnego, podyktowanego za faul Cypriana Poniedziałka. W 87. minucie szczęście uśmiechnęło się do Vinety, bo po dośrodkowaniu niepewnie interweniował bramkarz Wikędu wybijając piłkę przed siebie, a Szymon Emche sytuacyjnie strzelił głową w światło bramki. Golkiper próbował jeszcze bronić, ale piłka po jego rękach wpadła pod poprzeczką do siatki. W samej końcówce goście zaatakowali chcąc odzyskać remis i rozgorzał prawdziwy bój. W ostrej grze nie brakowało fauli i zrobiło się bardzo nerwowo na boisku i w jego najbliższych okolicach. W efekcie posypały się kartki dla obu drużyn, a czerwone kartoniki ujrzeli kierownicy Vinety i Wikędu.

STOLEM Gniewino - FLOTA Świnoujście 0:0

Wyspiarze wracają z Kaszub z jednym punktem, co jak na beniaminka w wyjazdowej potyczce jest dobrym rezultatem, ale podopieczni trenera Marcina Adamskiego odczuwają lekki niedosyt, bo w przekroju całego meczu posiadali przewagę, stwarzając sobie więcej dogodnych pozycji strzeleckich i były one nieco lepsze od tych wypracowanych przez gospodarzy. Najbliżsi zdobycie zwycięskiej bramki byli Michał Stasiak i Szymon Cybulski.

