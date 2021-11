Piłka nożna. Wynik 53:0

W Klasie Okręgowej grupy pierwszej Wybrzeże Rewalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogard aż 53:0. W zespole gości wystąpiło tylko 8 zawodników, co miało wpływ na wynik meczu.

W poprzednich spotkaniach zespół Pomorzanina został ukarany dwoma walkowerami. Za mecz z Mewą Resko 0:3, kiedy nie stawił się na zawodach oraz z Iskrą Golczewo - mecz przerwany został w 23 minucie, z powodu zbyt małej ilości zawodników do gry.

Klub z Nowogardu ma swoje problemy kadrowe i nie tylko, o czym poinformował na swoim Facebooku:

"Najważniejsze, że ten mecz się odbył bo to oznacza, że wiosną dalej gramy w Klasie Okręgowej. Przyznajemy, że obsesyjna chęć powrotu do IV ligi na dłuższą metę nie była naszym najlepszym pomysłem. Odbywało się to kosztem pozostałych młodszych drużyn i innych sekcji. Właśnie to zmieniamy. Każdy kto będzie nam chciał w tym pomagać jest mile widziany."

PR