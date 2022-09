Piłka nożna. Stadion w przededniu otwarcia

W sobotę oficjalnie otwarty zostanie Stadion Miejski im. Floriana Krygiera. Budowa obiektu trwała ponad trzy lata i kosztowała 363 mln złotych. Postał w miejscu starego stadionu Pogoni, a prace budowlane w kwartale ulic Karłowicza i Twardowskiego prowadzone były etapami, aby szczecińska drużyna mogła tu rozgrywać mecze ligowe. Trudne warunki nie przeszkodziły portowej jedenastce wywalczyć dwa razy z rzędu medalu PKO BP Ekstraklasy.

- Dla nas, dla Pogoni Szczecin, dla kibiców w Szczecinie to chyba najważniejszy czas w historii albowiem doczekaliśmy się stadionu, na który bardzo czekaliśmy. Obiekt to nie tylko stadion ale również Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży. To miejsce, którego nam zazdrości cała piłkarska Polska - komentuje prezes Pogoni Jarosław Mroczek.

Trzy lata budowy

Inwestycja związana z Budową Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, rozpoczęła się w marcu 2019 roku. Prace budowlane zakończono z końcem sierpnia 2022 roku. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach.

Pierwszy obejmował rozbiórkę i budowę trybun południowej i wschodniej oraz budowę budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, czterech boisk treningowych w tym jednego z trybuną na blisko 800 miejsc oraz jednego ze sztuczną murawą i halą pneumatyczną tzw. balonem, którą rozkłada się na okres jesienno-zimowy. Wybudowany został również parking.

Drugi etap obejmował budowę nowej trybuny wschodniej, rozbiórkę i budowę trybuny północnej, budowę boiska treningowego od strony ul. Twardowskiego, oraz przebudowę pozostałego zagospodarowania terenu – parkingu dla kibiców gości, dróg dojazdowych, chodników, głównego placu wejściowego od strony ul. Twardowskiego.

- Z przyjemnością obserwowałem każdy etap budowy Stadionu Miejskiego. Cieszę się, że udało się nie wyłączając możliwości grania, poszczególne elementy tego obiektu oddawać do użytkowania. To ogromny sukces, że mimo pandemii, różnych trudności, udało się to w realnych kosztach zrealizować. Murawa jest świetna, Pogoń jest w dobrej dyspozycji, więc mam nadzieję, że 1 października czeka nas wspaniały mecz przy pełnych trybunach. Stadion to materialna baza rozwoju kluby. Bardzo się cieszę z części młodzieżowej, bo ona jest imponująca i niewiele klubów w Polsce może się pochwalić takim zapleczem bezpośrednio przy stadionie - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Cztery trybuny

Stadion składa się z czterech trybun, dwie z nich, południowa i zachodnia posadowione zostały na skarpie. Wschodnia jak i północna powstały już jako osobne kilkupiętrowe budynku. Trybuna północna tzw. trybuna VIP wyróżnia się na tle pozostałych trybun stadionu. Tak naprawdę to pięciokondygnacyjny budynek. To w niej znajdują się pomieszczenie piłkarzy - szatnie, siłownia, odnowa biologiczna. To także część administracyjna z biurami klubu, loże VIP oraz zaplecze z pomieszczeniami dla mediów i centrum zarządzania i dowodzenia obiektem podczas organizacji imprez masowych.

- To jedna z piękniejszych inwestycji jakie dane nam było realizować i chyba jedna z takich, która miała największe grono kibiców w trakcie budowy. Nieczęsto się zdarza abyśmy pod tak dużym oglądem opinii publicznej coś budowali. Musze przyznać, żeby było to wyzwanie ale bardzo pomocne – powiedział dyrektor oddziału Szczecin Korporacji Budowlanej Doraco Andrzej Kędzior.

Stadion w liczbach

Budowa stadionu wraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży kosztowała 356 mln złotych. 2/3 z tej kwoty to koszt budowy samego stadionu, 1/3 pochłonęła budowę nowoczesnego centrum szkoleniowego z budynkiem i kompleksem boisk treningowych. Inwestycja była dofinansowana. 30 mln zł przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę kompleksu szkoleniowego. 93,5 mln pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły do ogólnej puli budżetowej Miasta na realizację dowolnych inwestycji. Gmina Miasto Szczecin z uwagi na prostszą formę rozliczenia się z przyznanego dofinansowania, zdecydowała się w całości przeznaczyć te środki na budowę stadionu. Pojemność stadionu to 21165 miejsc, a łączna powierzchnia użytkowa budynku stadionu to 14 827 m2. (woj)