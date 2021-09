Piłka nożna. Smoliński w kadrze

Pomocnik występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin Kacper Smoliński oraz wypożyczeni ze szczecińskiego klubu do Górnika Łęczna Marcel Wędrychowski i Kryspin Szcześniak, otrzymali powołania do młodzieżowej reprezentacji Polski na mecze eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy 2023. Biało-czerwoni, trenowani przez byłego piłkarza, szkoleniowca i dyrektora sportowego Pogoni Macieja Stolarczyka, zmierzą się z Węgrami (8 października, godz. 20, Segedyn) oraz San Marino (12 października, godz. 16.30, Kielce).

(mij)